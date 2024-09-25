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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kopenhag'da düzenlenen DSÖ ve FIP etkinliğine katıldı

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kopenhag'da düzenlenen DSÖ ve FIP etkinliğine katıldı
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kopenhag'da düzenlenen DSÖ ve FIP etkinliğine katıldı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği dün Kopenhag’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte sağlık ve eczacılık alanında küresel gelişmeler, sağlık çalışanlarının güçlendirilmesi ve toplum sağlığının iyileştirilmesine yönelik stratejiler ele alındı. Sağlık sektöründe karar verici konumda olan üst düzey katılımcılar, sektördeki mevcut durumu değerlendirmek ve geleceğe yönelik yol haritalarını belirlemek amacıyla bir araya geldi.

KTEB'ten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, Portekiz Sağlık Bakanı Prof. Ana Paula Martins, Dünya Eczacılık Federasyonu (FIP) CEO’su Dr. Catherine Duggan, İspanya Sağlık Bakan Yardımcısı Mr. JAviar Padilla ve DSÖ'nün üst düzey temsilcileri yer aldı. 

Açıklamada, “Oturumlarda, sağlık çalışanlarının kapasitesini artırmak, dijital sağlık teknolojilerinin entegrasyonunu sağlamak ve sürdürülebilir sağlık politikalarını geliştirmek gibi konular üzerinde duruldu.” denildi.

 - Tecrübeler paylaşıldı, iş birliği fırsatları değerlendirildi

 Açıklamada, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin ülkede eczacılık sektöründeki yenilikler ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi verdiği, diğer katılımcılarla tecrübelerini paylaştığı ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdiği ifade edildi.

Temasların Kıbrıs Türk sağlık ve eczacılık sektörü adına ilk kez bu denli üst düzey ve yüz yüze gerçekleştirilen resmi görüşmeler olması açısından büyük önem taşıdığının belirtildiği açıklamada,

DSÖ'nün 2023-2030 yılları için Avrupa bölgesinde sağlık ve bakım iş gücüne yönelik eylem planının da tartışıldığı kaydedildi.

“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, bu planın Kıbrıs Türk eczacılık sektörüne nasıl uyarlanabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Aynı zamanda, ülkemizin sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve eczacılık hizmetlerinin kalitesinin artırılması adına yapılabilecek uluslararası iş birlikleri üzerinde duruldu.” ifadelerine yer verilen açıklamada, etkinliğin birlik ve ülke adına bu platformda daha güçlü bir şekilde yer alınması için önemli bir adım niteliğinde olduğu vurgulandı.

Birliğin uluslararası sağlık platformlarında daha aktif bir rol oynamayı ve eczacılık sektöründe uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi hedeflemekte olduğunun belirtildiği açıklamada, bu tür temasların ülkenin sağlık sisteminin uluslararası standartlara uyum sağlaması ve daha iyi bir gelecek için yol haritası oluşturulması adına büyük bir fırsat sunduğu ifade edildi.

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