Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Olağan Genel Kurulu dün Lefkoşa Hidden Garden’da gerçekleşti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Olağan Genel Kurulu yönetmek üzere Divan başkanı Ecz.Ülker Pozan Cihangir, (2 sekreter ) Ecz.Ayşe Keten Hacımevlüt ve Ecz. Sercan Avcı görev aldı.

Konuşmaların ardından gündemde sunulan raporlar onaylanıp seçimler yapıldı.

Buna göre yetkili kurullar şu isimlerden oluştu:

“Yönetim Kurulu Üyeleri: Dr.Ecz Umut Öksüz (Başkan), Ecz.Dicle Tekiner Hassan (Genel Sekreter), Ecz.Halit Kavçın (Veznedar), Ecz.Ülker Pozan Cihangir (Faal Üye), Ecz.Zakire Kaleli (Faal Üye), Ecz.İldem Mısırlı Bıkmaz (Yedek Üye), Ecz.Mehmet Kamiloğlu (Yedek Üye)

Onur Kurulu (Disiplin Kurulu) Üyeleri:Ecz.Süay Sevinç, Ecz.Demet İlerici, Ecz.Sevcan Güvenir, Ecz.Duygu Adahan Kuran, Ecz.Ayberk Gürsoy, Ecz.İsmet Tufan, Ecz.Ebru Başay

Denetleme Kurulu Üyeleri :

Dr.Ecz.Mustafa Gürman, Ecz.Bahar Güzer, Ecz.Mustafa Faruk, Ecz.Sevin Çağay”