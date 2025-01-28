  • BIST 10079.09
  • Altın 3153.983
  • Dolar 35.7619
  • Euro 37.3057
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nde Duygu Adahan Kuran dönemi

» »
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanlığına Duygu Adahan Kuran seçildi. KTEB’den yapılan açıklamaya göre özel gündemle düzenen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından yeni yönetim kurulunu belirlendi.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nde Duygu Adahan Kuran dönemi

Genel kurulun ilk oturumu, 11 Ocak'ta  Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Ecz. Melek Çakır’ın, sekreterliklerini ise Ecz. Halit Kavçın ve Dr. Ecz. Arkan Adışanlı’nın üstlendiği oturumda, Eylül 2023-Aralık 2024 dönemine ait faaliyet ve mali raporlar oybirliğiyle onaylandı.

Yönetim Kurulu üyeliği için yeterli sayıda aday başvurusu olmaması nedeniyle seçimler, ikinci oturumda gerçekleştirilmek üzere 25 Ocak tarihine ertelendi. Aynı Divan Başkanlığı’nda yapılan ikinci oturumda, başkanlığa Ecz. Duygu Adahan Kuran seçilirken, yönetim kurulu da belirlendi.

Yeni yönetimde, Uzm. Ecz. Mediha Keleşoğlu genel sekreterlik, Ecz. Bahar Nurluöz veznedarlık görevini üstlenirken, Dr. Ecz. Servet Gökşin, Ecz. Öznem Kılınçkını, Ecz. Türkan Şentip ve Ecz. Zerin Volkan Candemir faal üye olarak görev aldı. Yedek üyeliklerde ise Ecz. Ayşe Bıyıkoğlu, Ecz. Fulden Donangil ve Ecz. Açelya Coşar Tüfekçi yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • METEHAN GEÇİŞ KAPISINDA SAHTE EVRAK SKANDALI28 Ocak 2025 Salı 13:28
  • LEFKOŞA VE GÜNEŞKÖY’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU28 Ocak 2025 Salı 13:15
  • Ataoğlu'ndan 27-28 Ocak Direnişi yıl dönümü mesajı...28 Ocak 2025 Salı 13:09
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın KKTC’ye geliyor28 Ocak 2025 Salı 13:05
  • İskele’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi28 Ocak 2025 Salı 12:59
  • Vefat edenlerin gelirleri ve mallarıyla ilgili yasa tasarısı kabul edildi27 Ocak 2025 Pazartesi 17:16
  • Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek hastaneye kaldırıldı27 Ocak 2025 Pazartesi 16:20
  • Vefat edenlerin gelirleri ve mallarıyla ilgili yasa tasarısı kabul edildi27 Ocak 2025 Pazartesi 15:34
  • Beklenen ödeme yapıldı27 Ocak 2025 Pazartesi 15:04
  • Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem27 Ocak 2025 Pazartesi 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti