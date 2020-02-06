“Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi” İsimli Eser Törenle Tanıtıldı

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) ile Kıbrıs-Balkanlar- Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK) iş birliğinde yürütülen Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi çerçevesinde hazırlanan Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi (1571 – 2017) adlı eser bugün düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Oval Stüdyo’da düzenlenen tanıtım etkinliğine Başbakan Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı temsilen Radyo Güven Müdürü Albay Ahmet Bozdoğan, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve çok sayıda davetli katıldı.

Kıbrıs Türk edebiyatının, 1571-2017 dönemini içeren yaklaşık 4 bin sayfadan oluşan ve beş cilt olarak basılan eser, ansiklopedi niteliğinde olup 89 akademisyen ve araştırmacının katkılarıyla hazırlandı.

Şiir roman, öykü, tiyatro, anlatı, anı gezi ve deneme türleri esas alınarak hazırlanan eserde 500’ü aşkın Kıbrıslı Türk yazar ve şairin kitapları değerlendirildi.

ÖZKURT

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte ilk konuşmayı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt yaptı.

Özkurt, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) ile Kıbrıs- Balkanlar- Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK) iş birliğinde ortaya çıkan kitabın tanıtım etkinliğine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Akademik kaynak niteliğindeki bu eserin hayata geçmesinde emeği geçen hocalara teşekkür eden Özkurt, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu olarak binanın girişi ve yenilenen amfi şeklinde olan oval stüdyo ile bu tür etkinliklere katkı sağlamak istediklerimi söyledi. Özkurt, bu bilinçle BRT müzesinin açılışından itibaren BRT’nin kapılarını misyonlarına da uygun şekilde Kıbrıs Türk halkına açtıklarını belirtti.

BOZKURT

KIBATEK Vakfı Başkanı İsmail Bozkurt ise etkinlikte yaptığı konuşmasına kültürel envanterin önemine işaret ederek başladı.

“Ansiklopedi, toplum hafızasının kayda geçmesi demektir. Biz bunu yapamadık” diyen Bozkurt geçmiş yıllarda bu yönde yaptığı çalışmaların sonuçlandırılamadığını dile getirdi.

Bu kitabın temellerini yaklaşık 5 yıl önce Harid Fedai, Ali Nesim ve Oğuz Karakartal’la birlikte attıklarını dile getiren Bozkurt Fedai ve Nesim’in vefatlarıyla sürecin yavaşladığını anlattı.

4 bin sayfadan oluşan kitabın ansiklopedi özelliğinde olduğuna işaret eden Bozkurt kitabı hazırlarken 1571-2017 yılları arasında basılmış neredeyse tüm kitaplara ulaştıklarını ifade etti.

Toplumsal belleği kayda geçirdiklerini bunu yaparken hiçbir ideolojik ayrım yapmadıklarını dile getiren Bozkurt, tek ölçütlerinin kitabın yayınlanıp yayınlanmadığı olduğunu söyledi.

Eserin, ilerleyen yıllarda basılacak kitapları da içerecek şekilde tekrar tekrar güncellenip basılmasının amaçlarından biri olduğunu kaydeden Bozkurt, ülkede kültürel politika eksikliği olduğunu da kaydetti.

KARAKARTAL

Projenin öncülerinden Oğuz Karakartal da törende yaptığı konuşmada bu projenin, Kıbrıslı Türklerin çok zor şartlarda dahi kültürel üretime devam ettiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Karakartal kitabın Kıbrıs Türkünün edebi üretiminin varlığı adına önemli bir belge olduğunu vurguladı.

Bu kitabın edebiyat alanındaki bazı yanlış anlamaları da çözdüğünü anlatan Karakartal bazı edebiyatçıların “bizimle başladı” dediği olguların aslında onlardan çok daha önce başladığını göstermesi bakımından kitabın tekelleri kırıcı bir yönü olduğunu da belirtti.

Karakartal konuşmasında bu çalışmanın Kıbrıs Türk edebiyatının Türkiye’deki edebiyatla olan paralelliği de ortaya koyduğunu ifade etti.

TÜMER

KISBÜ Rektörü Mustafa Tümer ise konuşmasında 5 ciltten oluşan bu çalışmanın gelecek nesillere bırakılan paha biçilemez bir miras olduğunu dile getirdi.

Tümer kitabın, Kıbrıslı Türklerin adada misafir olmadığını gösteren önemli bir eser olduğunu da anlattı.

VEFA BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından çalışmaya katkı koyanlara vefa belgeleri takdim edildi. Kitapta yer alan edebiyatçıları temsilen Mehmet Kansu’ya, araştırmalara katkı koyanları temsilen Gülgün Serdar’a, Ali Nesim adına oğlu Tayfun Nesim’e ve Harid Fedai adına kızı İley Taşkın’a vefa belgesi verildi.

Kansu belgeyi alırken yaptığı konuşmada yaşamın bir anlatı olduğuna vurgu yaprak ne yazarsa yazsın yazdıklarının bu coğrafyaya ait olduğunu anlattı.

Gülgün Serdar ise kitabın, Kıbrıs Türkü’nün kullandığı edebiyat dilinin dünya dilleriyle yarışacak noktada olduğunu ifade etti.

Vefat eden babası adına vefa belgesini alan Tayfun Nesim, babasının “zeytin ölmez bir şekilde yaşar” dediğini anımsatarak sanatçıları zeytine benzetti, bu kitabın da Kıbrıs Türk edebiyatının sonsuza kadar yaşayacağının göstergesi olduğunu söyledi.

Vefat adan babası adına vefa belgesini alan İley Taşkın ise babasının vefatı ardından kitabı tamamlayan Bozkurt ve Karakartal’ın babasının hayalini de gerçekleştirmiş olduğunu anlattı.

Ardından İsmail Bozkurt’a KISBÜ Rektörü Mustafa Tümer tarafından fahri doktora unvanı verildi. Cübbesini giydikten sonra kısa bir konuşma yapan Bozkurt, bundan 15 yıl önce Azerbaycan’da iki fahri doktora aldığını anımsatarak bugün kendi topraklarında da bu unvana layık görülmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.