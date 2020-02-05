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‘Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi’ kitabı yarın BRTK’da tanıtılacak

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‘Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi’ kitabı yarın BRTK’da tanıtılacak
‘Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi’ kitabı yarın BRTK’da tanıtılacak

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Kıbrıs Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı işbirliğinde yürütülen Kıbrıs Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma projesi çevresinde hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık ve beş cilt halindeki ‘Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi’ kitabı tanıtım etkinliği Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Oval Stüdyoda gerçekleştirilecek.

Projenin yürütücülüğünü üstlenen İsmail Bozkurt ile Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın yayına hazırladığı, proje araştırma görevlisi Nihal Solak’ın da editör yardımcılığı yaptığı çalışma, içerik bakımından Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın 1571-2007 yıllarını kapsayan 446 yılın envanteri niteliğini taşıyor.

BRTK Oval Stüdyoda yarın saat 11.00’de yapılacak tanıtım etkinliğinde, Kıbrıs Türk Edebiyatına katkı yapıp sonsuzluğa göç eden tüm edebiyatçıların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, konuşmalar yapılacak ve vefa belgeleri de verilecek.

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