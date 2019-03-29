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‘ Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Kitap ‘ Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi

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Girne Üniversitesi’nde 25-31 Mart Kütüphane Haftası çerçevesinde ‘ Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Kitap ‘ konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.
‘ Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Kitap ‘ Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgide, söyleşiye;  Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyatı Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM) Başkanı Doç.  Dr. Şevket Öznur ve televizyon programcısı, araştırmacı-yazar Eralp Adanır konuşmacı olarak katıldı.

Öznur; "Kıbrıs Türk Edebiyatında  Roman Ve Öykü Alanında Çok Fazla Yeni Eser Bulunmuyor"

Akademisyenler , öğrenciler ve üniversite çalışanlarının ilgi gösterdiği söyleşide söz alan Doç. Dr. Şevket Öznur Kıbrıs Türk edebiyatında  yıllar içinde gelişme kaydedildiğini ancak çoğunlukla şiir ve anı türünde eserler yayınlanırken,  roman ve öykü alanında çok fazla yeni eser bulunmadığını ifade etti. Öznur, özellikle çocuk kitapları alanında da eksiklik olduğunu vurguladı. Bu noktada nitelikli okurun önemine değinen Doç. Dr. Sevket Öznur,  gelişen teknolojiyle özellikle akıllı telefonların hayatımızda büyük yer kapladığını ve bunun da toplumda kitap okuma  oranını düşürdüğünü hatırlattı. Öznur konuşmasında hayatlarının bir dönemini Kıbrıs’ta geçiren ve bu topraklardan ilham alan ünlü yazarlar Lawrence Durrel ve Namık Kemal’e, Nobel Edebiyat Ödülü’ne iki kez aday gösterilen Kıbrıslı Türk Osman Türkay’a  ve  William Shakespeare’in ünlü eserine adını veren Kıbrıs’taki Venedik kolonisi komutanı Othello’ya da değindi .    

Konuşmasının sonunda Varlık Yayınevi’nin kurucusu Yaşar Nabi’nin pek çok Kıbrıslı Türk yazarın eserini yayınlayarak Türkiye’deki okur ve edebiyat çevresiyle Kıbrıslı yazarların buluşmasına  büyük katkı sağladığını hatırlatan Doç. Dr. Şevket Öznur sözü,  Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) yıllardır yaptığı programlarıyla  Kıbrıs Türk edebiyatı külliyatı oluşturulmasına çok önemli katkılarda bulunan araştırmacı-yazar Eralp Adanır’a bıraktı.

Adanır; "1955-1964 Yılında Topluma Moral Vermek İçin Çok Fazla Popüler Müzik Grubu Çıkması Bir  Kitabımın Ana Temasını Oluşturdu"

Adanır , 32 yıldır BRT’de sürdürdüğü çalışmalarında belgeselcilik ile yayıncılığı birbirine  paralel nasıl gerçekleştirdiğini anlattı . Eralp Adanır,  1955-1964 yılında topluma moral vermek için çok fazla popüler müzik grubu çıkmasının kitaplarından birinin ana  temasını nasıl oluşturduğunu dile getirdi ve çalışmalarından farklı örnekler verdi. Kıbrıs’ın tarihine tanıklık etmiş kişilerin hayatını anlatan ve röportajlardan oluşan kitaplarına da değinen Adanır, kullandığı tekniklerin inceliklerinden de bahsetti.  Çocukluk yıllarından gelen kişisel tecrübelerinin karakterine, olaylara bakış açısına ve çalışmalarına nasıl yansıdığını örnekleyen Eralp Adanır, topluma karşı hissettiği vefa borcu duygusunun kitaplarını yazmadaki temel itici güç olduğunu vurguladı. Adanır 16. kitabını yayınladığını ancak gerek toplumsal bellek ve belge arşivleme çalışmaları gerekse yeni neslin içinde izlerinden giderek benzer çalışmaları yapacak kişiler konularındaki eksikliklerin kendilerini endişelendirdiğini  sözlerine ekledi.

Söyleşinin, toplumların birbirini anlamasında kitapların rolü, kitap baskı sayısındaki azalma gibi konuların ele alındığı soru cevap kısmında söz alan  Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Uzak Yol Kaptanı Hilmi Şahlı, fakülte mezunlarından  Şevket Alkapon’un ilk romanı “Bir Papatya Rüyası”nın  yakın zamanda yayınlandığını ve yeni nesil yazarlar arasına kendi öğrencilerinden birisinin katılmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin sonunda Doç.  Dr. Şevket Öznur ve Eralp Adanır kendi eserlerinden örnekleri Girne Üniversitesi Kütüphanesi’ne bizzat hediye etti. 

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