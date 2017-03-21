Kıbrıs Türk Eğitimciler Birliği kuruldu

Ana okuldan üniversiteye kadar her düzeyde eğitimcileri bir çatı altında toplamak, Eğitim-Öğretim konuları, ihtiyaçları ve sorunları üzerinde fikir alışverişi yaparak projeler üretmek amacıyla KIBTEB adı altında yeni bir sivil toplum örgütü kuruldu.

Ana okuldan üniversiteye kadar her düzeyde eğitimcileri bir çatı altında toplamak, Eğitim-Öğretim konuları, ihtiyaçları ve sorunları üzerinde fikir alışverişi yaparak projeler üretmek amacıyla Kıbrıs Türk Eğitimciler Birliği (KIBTEB) adı altında yeni bir sivil toplum örgütü kuruldu.

KIBTEB Kurucu Başkanı Bilal Akbayır yaptığı yazılı açıklamada, Birliğin kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyete geçtiğini ifade etti.

Akbayır, her türlü siyasi söylem ve çekişmeden uzak bir şekilde faaliyetlerini sürdürecek olan ve “işimiz eğitim, gücümüz eğitim” sloganı ve ilkesi ile yola çıkmış olan Kıbrıs Türk Eğitimciler Birliği'nin temel gayesinin; bilgi ve becerilerini gerçek yaşam ile bütünleştirmiş, üretken, araştırmacı, bilimde, sporda, sanatta ilerici, çevre ve hayvan hakları konusunda bilinçli, hedefleri doğrultusunda azimle mücadele eden, aile ve toplumuna faydalı, evrensel düşünebilen, kötü alışkanlıklardan uzak, donanımlı gençlerin yetiştirilmesi için çalışan ve bu konuda büyük emek sarfeden eğitimcileri, tecrübelerini bir araya getirmek ve mesleki her türlü dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak olduğunu belirtti.

Akbayır eğitim çalışanlarını Kıbrıs Türk Eğitimciler Birliği'nin başlattığı sorumluluk hareketine davet etti.