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Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası Elcil’i Eleştirdi

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Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’i, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklamalarından ötürü eleştirerek, Elcil’İ ülkenin seçilmiş iradesine saygısızlıkla suçladı.
Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası Elcil’i Eleştirdi

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’i, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklamalarından ötürü eleştirerek, Elcil’İ ülkenin seçilmiş iradesine saygısızlıkla suçladı.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut yazılı açıklamasında, eleştirilerde bulunduğu KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in, “toplumu zehirlemekten ve manevi değerlerine saldırmaktan vazgeçmesi” gerektiğini belirterek, KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu ve gerekenin hukuki çerçevede yapılması gerektiğini kaydetti.

Turgut, bu topraklara ve tarihine yabancı bir zihniyeti kabul edemeyeceklerini vurgulayarak, “mevcut sendikalara üye öğretmenlerin üyeliklerini gözden geçirerek kimlerle yol yürüdüklerini tekrar düşünmeye” çağırdı.

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