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“Kıbrıs Türk ekonomisinin uyumu için çok değerli zamanı kaybettik”

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“Kıbrıs Türk ekonomisinin uyumu için çok değerli zamanı kaybettik”
Rum Ekonomi Bakanı Haris Yeorgiyadis, Kıbrıs sorununun çözümünün ekonomik boyutuna ilişkin açıklamada bulundu.

Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde Yeorgiyadis, Kıbrıs Türk ekonomisinin çözüm sonrasına hazırlanması bakımından çok değerli zamanın kaybedildiğini, daha fazla gecikmeden gerek bankacılık sistemi gerekse ekonominin diğer unsurlarına ilişkin düzenlemelerin yapılması gerektiğini iddia etti.

Kıbrıs Türk ekonomisinin gerekli düzenlemeleri ve uyumu sağlayamaması durumunda ciddi sorunların ortaya çıkabileceğini öne süren Yeorgiyadis, müzakereler çerçevesinde önemli bir çok konuda uzlaşıya varıldığını vurguladı.

Yeorgiyadis, ortak para biriminin Euro olması, uzun vadede istikrarı sağlayacak bir iç mali istikrar sözleşmesi imzalanması ve AB koşullarına tam uyumun olması konularının uzlaşıya varılan unsurlardan olduğunu ifade ederek, bu uzlaşıların eyleme dönüştürülebilmesi için hala yapılması gereken şeyler olduğunu belirtti.

Yeorgiyadis, çözümün maliyetinin sorulması üzerine ise, asıl; çözümsüzlüğün maliyetinin olacağını, çözümün Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlara fayda sağlayacağını söyledi.

1970 ve 80’lerden kalma yapılarla birleşik ekonomiye geçilemeyeceğini, 21. yüzyıl yapılarına ihtiyaç olduğunu da dile getiren Yeorgiyadis, çözüm sonrasında doğru hazırlanmış bir Kıbrıs’ın büyük atılım gerçekleştireceğini kaydetti, ciddi hazırlık yapılmazsa ise durumun kabusa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

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