Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan duyuru!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kış mesaisi vezne çalışma saatleri;
Pazartesi 08:15-12:00 /13:00-15:15
Salı 08:15-12:00 /13:00-15:15
Çarşamba 08:15-12:00 /13:00-15:15
Perşembe 08:15-12:00 /13:00-16:15
Cuma 08:15-12:00 /13:00-15:15
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kış mesaisi vezne çalışma saatleri;
Pazartesi 08:15-12:00 /13:00-15:15
Salı 08:15-12:00 /13:00-15:15
Çarşamba 08:15-12:00 /13:00-15:15
Perşembe 08:15-12:00 /13:00-16:15
Cuma 08:15-12:00 /13:00-15:15
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