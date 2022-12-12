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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan duyuru!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan duyuru!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan duyuru!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kış mesaisi vezne çalışma saatleri;

Pazartesi 08:15-12:00 /13:00-15:15

Salı 08:15-12:00 /13:00-15:15

Çarşamba 08:15-12:00 /13:00-15:15

Perşembe 08:15-12:00 /13:00-16:15

Cuma 08:15-12:00 /13:00-15:15

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