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Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden Çağrı

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Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden Çağrı
Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nden Çağrı

 Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, Kovid-19 önlemleri sonrası iş yerlerinin açılması konusunda vatandaşlar ve üyelerine çağrıda bulundu.

Birlik Başkanı Bora Karaçam yazılı açıklamasında, “Vatandaşların elektrik işlerini yaptıracakları kişilerden ‘KTEMB üye kimlik kartını’ ibraz etmelerini, ayrıca vatandaş ve üyelerinden de bu dönemde Birlik ofislerinde yığılmaları önlemek için önceden randevu almalarını” istedi.

Karaçam, sağlık ve hijyen koşullarını yerine getirmek kaydı ile açılacak diğer bazı sektörler gibi elektrik tesisat işlerinin de 4 Mayıs tarihi itibarıyla kontrollü olarak açılacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Birlik üyelerimizin kendilerine ait iş yerleri gibi ayrıca bakım, onarım, tamirat ve tadilat işleri için tüketicilere ait ev ve iş yerlerinde çalışması bu şekilde gündeme gelecektir. Birlik üyelerimizin gerek Bakanlar Kurulu kararları gerekse sağlık, hijyen ve güvenlik kurallarına uygun hareket etmesi için gerekli bilgilendirmeler Birliğimiz tarafından da ayrıca yapılmaktadır. Yönetim Kurulu’muz bu kurallara uymayan elektrik müteahhitlerinin herhangi istenmeyen bir duruma neden olmaması için bir whatsApp ihbar hattı oluşturmuştur. Bu konudaki şikayetler vatandaşlar tarafından bu hatta yapılabilecektir.

Vatandaşların elektrik işlerini yaptıracakları kişilerden KTEMB üye kimlik kartını ibraz etmelerini talep etmesini önemle hatırlatırız. Ayrıca bu dönemde Birlik ofislerinde oluşacak yığılmaları önlemek için Yönetim Kurulu’muzun aldığı karar doğrultusunda randevu sistemine geçilmiş olup  üyelerimizin yanı sıra Birlik’ten hizmet talep edecek olan vatandaşlarımızın da önceden randevu almalarını önemle rica ederiz.”

Birliğin ulaşım numaraları ise şöyle: “WhatsApp ihbar hattı: 0533 834 33 45. Randevu talep numaları: 223 93 45, 366 40 17.”

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