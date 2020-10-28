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Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı

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 Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, “Yüce Türk Milleti’nin ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığı” 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. 
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı

 Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, “Yüce Türk Milleti’nin ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığı” 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. 

Dernek Başkanı Kazım And mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Umutların tükendiği, her şeyin sona erdiğinin sanıldığı bir anda her türlü zorluk ve imkânsızlığa rağmen büyük fedakârlıklarla Türk milleti ve onun kahraman ordusu Ebedî Başkomutan, Eşsiz Devlet Adamı, Ulu Önder  Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vatanına, bağımsızlığına ve özgürlüğüne kastedenlere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı eşi görülmemiş bir zaferle sonuçlandırmıştır.

Atatürk, savaş meydanlarında dahi Türk milletinin çağdaş uygarlıklar arasında yerini alması için fikir ve gayretlerini esirgemeden, çağdaşlaşma hedefine kesintisiz bağlı kalmıştır. 

‘Ufku görmek yetmez, ufkun ötesini de görmek gerekir’ diyen Ulu Önder Atatürk, yaklaşık bir asır önce maddi ve manevi yıkıma uğramış Anadolu topraklarında kimsenin hayalini dahi kuramadığı şartlar ve zamanda, eskimiş ve köhnemiş tüm kurumları kaldırarak, ‘Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.’ kuralından hareketle demokrasinin belirleyici, bilimin yol gösterici olduğu cumhuriyeti ilan etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin temelinde; çağdaş yurttaş, toplum ve devlet hedeflerine ulaşmayı sağlayacak prensipler özenle yaşama geçirilmiştir. Gücünü ulusundan alan demokrasinin hayat bulması, çağı yakalayıp daha da ileriye ulaşma imkanına kavuşması, kadın ve erkeğin eşit, bağımsızlığın daimi olduğu Atatürk'ün en önemli eseri olan, Türk ulusuna armağan ettiği ve ona en uygun idare şekli olan, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devlet niteliğine haiz, Türkiye Cumhuriyetiyle birlikte mümkün olmuştur.

Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmek için Kıbrıs Türkü’de kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edecektir.

Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci kuruluş yılını en içten duygularla kutlarken, bu mutlu günde başta Ebedî Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını feda eden şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş gazilerimiz ve silah arkadaşlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilirken, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.”

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