Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği 32‘nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Dernek Başkanı Kazım And, yaptığı açıklamada 3 Ekim 1990’da hizmet vermeye başlayan derneğin kuruluş sürecini anlatarak, “Bütün üyelerimiz, muvazzaf subaylık döneminde olduğu gibi ettiğimiz yemine bağlılıklarıyla birlikte Kıbrıs Türkü’nün Atatürk ilke ve devrimlerinin işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşması ve adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmesi için kendilerine düşen görevleri yapmaya devam edeceklerdir” dedi.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde yarın Lefkoşa’da kuruluş yıl dönümü resepsiyonunu Lefkoşa’da yapacaklarını belirten And, pazartesi günü de saat 10.00 da Atatürk anıtına çelenk sunacaklarını söyledi.