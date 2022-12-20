Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Mücadele ve Şehitler Haftası Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

And mesajında, “Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı ve mukaddesatı için şehitler ve gaziler vererek yaptığı onurlu mücadelesinin asla unutulmaması gerekmektedir. Şanlı tarihimizin çarpıtılmadan yeni nesillere aktarılmasına, geleceği kurabilmenin ancak geçmişin acılarından dersler çıkarmak bilincine sahip olmakla mümkün olduğuna inanmaktayız. Son dönemde özellikle sosyal medyada Kıbrıs Türkü’nün Kuvayi Milliyesi olan Türk Mukavemet Teşkilatına yapılan saldırıları varoluş mücadelemizi küçük göstermek için yapılan saldırılar olarak görmekteyiz. Kıbrıs Türkü’nce verilen mücadele ile şanlı TMT’ye yapılan saldırıları da lanetliyoruz. Bu anlamlı hafta vesilesiyle bugünkü özgürlük ve güven ortamında yaşamamız için canlarını hiçe sayan şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anar, kahraman gazilerimize uzun ömürler dileriz, ruhunuz şad olsun” dedi.