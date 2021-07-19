  • BIST 1.363,280
  • Altın 497,36
  • Dolar 8,5300
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

 Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kurban Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı

» »
 Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kurban Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı.
 Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kurban Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı

 Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kurban Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı.

 

Dernek açıklamasında, sistemli ve örgütlü bir tedhişle 1955 yılında tanışan Kıbrıs Türkünün, kurucu ortağı olduğu devletten üç yıl içerisinde dışlandığı, özellikle 1963 ve 1974 yılları arasında da özgürlüğünün kısıtlandığı, yokluklar içerisinde gettolarda yaşamaya mahkum edildiği anlatıldı ve şunlar kaydedildi:

 

“Bu zaman zarfında her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Kıbrıs Türk Halkı'na en temel hakkı olan yaşam hakkını fazla gören Rum ve Yunan ikilisinin Enosis hayallerine daha çabuk ulaşmak için Yunanistan'da yapılan faşist darbenin uzantısı olarak Başpiskopos Makarios'u da devirmek suretiyle yerine faşist Nikos Sampson'u getirerek kurguladığı karanlık oyunu Anavatan Türkiye ve kahraman TSK, garantörlük hak ve yetkilerini kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı icra ettiği Barış Harekatıyla engelleyerek bozmuştur.

 

Barış Harekatıyla Kıbrıs Türk varlığını korumak için varoluş ve direnişin sembolü olan Mücahitle Mehmetçiğin omuz omuza mücadelesi nihayete ulaşarak, çekilen acılar ve katliamları sonlandırmıştır.

 

Anavatan Türkiye Kıbrıs Türkü için her türlü maddi ve manevi fedakarlığı göstermekten hiçbir zaman kaçınmadığı gibi gereğinde can vermekten de kaçınmamıştır. Kıbrıs için bir dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974'ün üzerinden bugün tam 47 yıl geçmiştir. Kıbrıs Türk'ü ve Anavatan'ın çözüm yönünde ortaya koyduğu iyi niyet ve irade Enosis hedefinden vaz geçmemiş olan Rum ve Yunanlılar tarafında karşılık bulmamıştır.”

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyecek olan Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuştuğu bu günde tarih sahnesinde özne olarak da yerini aldığı belirtilen açıklamada, “Türkiye Cumhuriyet’i Devleti ile Anadolu’daki Türk Halkı’nı temsil eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Barış ve Özgürlük Bayramında KKTC Meclisine hitabına katılmayarak protesto edenler Anadolu’daki kardeşlerimize karşı vefasızlık ve saygısızlık örneği sergileyerek yüce milletimizle olan bağlarımız ve haklarımıza halel getirirken, Enosis hedeflerine ulaşma gayretlerinden zerre taviz vermeyen Rum ve Yunanlıları da sevindirmektedirler” denildi.

 

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

 

“Barış ve Özgürlük Bayramımız ile Mübarek Kurban Bayramını kutladığımız  bu mutlu günde hedefimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini koruyarak, halkımızı güven ve refah içerisinde geleceğe taşımaktır.

Bu vesileyle halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramını ile Kurban Bayramını kutlar, şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız silah arkadaşlarımızı rahmetle, gazilerimizi saygıyla anarız.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 23 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:58
  • Doğuş Derya: CTP'den hain çıkmaz ama Tatar'dan utanç abidesi çıkar19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:55
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar, Bayramlık Mesajlar19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:52
  • Bakan Oğuz Kurban Bayramı mesajı yayımladı19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:41
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:27
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (19 Temmuz 2021)19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:26
  • KKTC Meclis'inde muhalefet sıralarına Bahçeli, Soylu ve AKP'li vekiller oturacak18 Temmuz 2021 Pazar 22:54
  • Fikri Toros: Çapsızlığın, sıradanlığın ve bilgisizliğin eseri karşımızda duruyor.18 Temmuz 2021 Pazar 22:47
  • "Tatar, herkesi hain ilan edeceğine, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportunu iade et"18 Temmuz 2021 Pazar 22:35
  • Tatar paylaştı, bayram kutladı...18 Temmuz 2021 Pazar 22:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti