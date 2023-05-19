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Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı

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Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, gençlerin sağlıklı gelişimleri için çaba göstermenin ortak sorumlulukları olduğunu belirtti.
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Emekli Yüzbaşı Kazım And, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla mesaj yayımladı.

And, “Bugün ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, umutların tükenmeye yüz tuttuğu bir anda, kurtuluş yolunda yüce Türk milletine önderlik etmek üzere Samsun’da attığı ilk adımın günüdür” diyerek Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasına ve ardından yaşananlara değindi.

19 Mayıs’ın mücadelenin inanç ve azmin meşalesinin yakıldığını vurgulayan And, Kurtuluş Savaşı sonrasında Atatürk'ün milletine hizmette, en önemli eseri ve armağanının Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu kaydetti.

And mesajında şunları belirtti:

“Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet ederken, gençliğin aydınlık, çağdaş ve ilerici yanına olan güvenini ifade etmekten de geri kalmamıştır. Gençlik ulusların geleceğidir, gençlerine değer veren, onları en iyi biçimde yetiştirerek, kişilikli ve özgüvenli kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan uluslar, geleceğe de güvenle bakabileceklerdir. Gençlik, bireyin kendini tanıma, kimlik kazanma ve kanıtlama çabalarının yoğunluk kazandığı, yaşama, çevresine, olaylara bakışının biçimlendiği, hayatın önemli bir dönemidir. Gençlerimizin sağlıklı bir gelişim göstermeleri için çaba göstermek ortak sorumluluğumuzdur.”

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Emekli Yüzbaşı Kazım And, Kıbrıs Türk halkının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladığını kaydederek Atatürk’ün, şehitlerin, ebediyete intikal etmiş gazilerin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilirken, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

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