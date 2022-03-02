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Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği İle Mersin Emlakçılar Odası’ndan Ortak Eğitim Faaliyetleri

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Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği İle Mersin Emlakçılar Odası’ndan Ortak Eğitim Faaliyetleri
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği İle Mersin Emlakçılar Odası’ndan Ortak Eğitim Faaliyetleri

Mersin Emlakçılar Odası ile Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, eğitim alanında iş birliği protokolü imzaladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur ile Türkiye Cumhuriyeti Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFET) Başkan Yardımcısı ve Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, protokole Bakan Kutlu Evren huzurunda imza attı.

Protokolde KKTC’de ticaret vergi sertifikası, mesleki yeterlilik belgesi (MYK5 Belgesi) ve ekspertiz alanında eğitimler öngörülüyor.

Bakan Kutlu Evren, imza töreninde yaptığı konuşmada, KKTC ile Türkiye’deki kurumların birliği yapmalarının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

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