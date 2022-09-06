  • BIST 3.384,48
  • Altın 1002.805
  • Dolar 18.2125
  • Euro 18.0769
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKACoronada bir ilk! Solunabilir Aşıya Onay Verildi

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi halkın bilgisine sunuldu

» »
Emlakçılık sektöründe mesleki disiplin sağlamayı ve Emlakçılar Birliği’ne tüzel kişilik kazandırmayı amaçlayan “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi” Resmi Gazete’de halkın bilgisine getirildi.
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi halkın bilgisine sunuldu

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

Ulusal Birlik Partisi  (UBP) İskele Milletvekili Yasemi Öztürk ile Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu’nun Meclis’e birlikte sunduğu ve emlakçılık sektöründe mesleki disiplin sağlamayı ve Emlakçılar Birliği’ne tüzel kişilik kazandırmayı amaçlayan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

Yasa önerisiyle ilgili görüş ve öneriler, yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunulabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan yasa önerisiyle, “ülkedeki emlakçılık sektörünü denetim ve kontrol altına almak ve Emlakçılar Birliğine tüzel kişilik kazandırmak, emlakçı veya emlak şirketlerinin yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak; onların ortak ekonomik, sosyal ve kültürel çıkarlarını korumak ve temsil etmek ve üyelerin verimli ve uyumlu çalışma olanaklarına kavuşmasını sağlamak için her türlü çaba ve girişimlerde bulunmak” amaçlanıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TEKNOFEST 2022’ye damga vuran Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) ödüllerini aldı06 Eylül 2022 Salı 15:05
  • BM Mensuplarının Kuzey'e geçişi yasaklandı!06 Eylül 2022 Salı 14:24
  • Tatar: New York’taki BM toplantısında Rum Lider Anastasiadis ile görüşmeyeceğim06 Eylül 2022 Salı 14:21
  • Spor Dairesi Müdürü Erseven istifa etti06 Eylül 2022 Salı 14:15
  • Hasta ve yakınları memnun!06 Eylül 2022 Salı 14:13
  • “Yol için” eylem yapacaklar06 Eylül 2022 Salı 14:07
  • Erhürman: Hükümetin zerre inandırıcılığı kalmadı!06 Eylül 2022 Salı 13:43
  • EL-SEN, Dalman Aydın’ın atanması etik değil!06 Eylül 2022 Salı 13:34
  • Dr. Faiz Sucuoğlu'nun UBP Başkanlığından istifa edeceği iddia edildi06 Eylül 2022 Salı 12:34
  • SON DAKİKA! Sucuoğlu istifaya hazırlanıyor06 Eylül 2022 Salı 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti