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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, çözüm üretmek için çalıştay yapıyor

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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Türk Lirası’nın değer kaybından dolayı baş gösteren sıkıntılara çözüm üretmek maksadıyla bir günlük, sonuç odaklı çalıştay yapıyor.
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, çözüm üretmek için çalıştay yapıyor

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Türk Lirası’nın değer kaybından dolayı baş gösteren sıkıntılara çözüm üretmek maksadıyla bir günlük, sonuç odaklı çalıştay yapıyor.


Odadan verilen bilgiye göre, saat 10.30’da KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde başlayan çalıştayda, ekonomistler, esnaf, mesleki örgütlerin ve parti temsilcilerinin katılımıyla, döviz cinsinden krediler ve genel olarak banka borçları, döviz üzerinden kiralar ve asgari ücret ele alınacak.


Çalıştayla ilgili açıklamada, Türk Lirası’nın değer kaybından dolayı döviz üzerinden alınan borçların toplam borçlar üzerinden oranının yüzde 70’e çıktığı belirtilerek, “Odamız bu durumu olağanüstü bir durum olarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede tüm toplum kesimlerinden temsilcilerin katılımı ve önerileri kaçınılmaz olmuştur” denildi.

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