Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası kooperatifleşme çalışmaları başladı

İşlenmiş tarımsal ürünler için kooperatifleşme çalışmaları başladı

Mehmetçik ve Büyükkonuk’ta yerel tarımsal ürünlerin standartlar çerçevesinde işlenmesi için kooperatifleşme çalışmaları başlatıldı. Büyükkonuk’ta geçtiğimiz gün zeytin üreticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda zeytin kooperatifinin kuruluşu için çalışmalarhızlandırıldı.Mehmetçik’te de aynı gün Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinden Mukayyit İdari Muavini Hüseyin Sarı başkanlığında gerçekleşen ”Karpaz Üzüm, Şarap, Alkollü İçki Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.’in Özel Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Üyeleri belirlendi. Özel Genel Kurul’un ardından belirlenen Yönetim Kurulu’nda gerçekleştirilen görev dağılımına göre Başkanlığa Mehmet Ziya Tolgan, Başkan Yardımcılığına Hasan Onbaşı, Sekreterliğe Mustafa Hüseyin Erbilen getirilirken, yönetim kurulu üyeleri olarak ise Osman Sözalp, Mehmet Çığ, Mehmetali Öngören ve Levent Bayramoğlu belirlendi.

Özel Genel Kurul’da gerçekleştirilen seçim öncesinde,AB TAPS Projesi ekibi üzüm ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması amacıyla yürütülecek kooperatifleşme çalışmalarının fizibilite raporunu sunarak, atılacak adımlara ilişkin detaylı bir sunumuda gerçekleştirdi. Geniş katılımla yapılan ve üreticilerin görüşleri tartışılan toplantıda, Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da birer konuşma yaptı.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi’nin Citta Slow kapsamına alındığını vebu çerçevede yerli tohumların çoğaltılması, bu tohumlarla tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması için yapılan çalışmaların son noktaya geldiğini anlattı. Üzüm Kooperatifi ile de sucuk, zivaniya gibi Mehmetçiğe has geleneksel ürünlerin belli bir standart çerçevesinde üretimine başlanmasının büyük heycan ve umut yarattacağını anlatan Başkan Sarıçizmeli, bu çalışmaların çok önemli olduğunu çünkü bu ülkede ancak üreterek var olunabileceğini vurguladı.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da yaptığı konuşmadaMehmetçik üzüm üreticilerinin tekrar bir araya gelerek Özel Genel Kurul ile yeni yönetimi oluşturmasının, yeni projelerin hazırlanması ve fonlara başvuru için ciddi bir adım olduğunu belirtti. Yaklaşık beş yıldır yürütülen çalışmaları özetleyen Tulga, yerel tarımsal ürünlerin işlenerek pazarlanması amacıyla yürüttükleri çalışmaların artık uygulanmaaşamasına gelindiğini belirtti. Tulga, üretimin standartlar çerçevesinde sanayileşmesi ve markalaşmasını hedeflediklerini dile getirerek, pazarlamanın üreticilerin de katılımıyla KTEZO’nun içinde yer alacağı şemsiye kooperatif tarafından yapılacağını ifade etti. Tulga, ”kalkınma, güçleri birleştirerek olur.Onun da yolu kooperatifçiliktir” şeklinde konuştu. Tulga, Mehmetçik’te ve Büyükkonuk ile çevre köylerde başlayan kooperatifleşme projelerinin pilot uygulamalar olduğunu ve buradaki başarının ülkenin kooperatifleşmesini getireceğini önemle vurguladı. Harup, süt ürünleri ve el zanaatlarının kooperatifleşmesininde gündemlerinde olduğunu ifade eden Tulga, ”istememiz ve yüreğimiz ile emeğimizi ortaya koymamız halinde biz de başarabilir ve kalkınan diğer ülkeler gibi sonuca gidebiliriz” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.