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Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Dünyanın En Prestijli Fotoğraf Yarışmasında

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FODER Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışması Kabul edilen ve birçok ülkeden 218 fotoğraf kulübünün yer aldığı (16th FIAP World Cup for Clubs 2021 ) 16. FIAP Dünya Kulüpler Kupası’nda yer alarak başarılı bir neticeye imza attı.
Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Dünyanın En Prestijli Fotoğraf Yarışmasında

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışması Kabul edilen ve birçok ülkeden 218 fotoğraf kulübünün yer aldığı (16th FIAP World Cup for Clubs 2021 ) 16. FIAP Dünya Kulüpler Kupası’nda yer alarak başarılı bir neticeye imza attı.

 

Aralarında dünyaca ünlü fotoğraf sanatçılarının ve 218 derneğin yer aldığı fotoğraf yarışmasında İtalya’nın G.F. II Cupolone EFI -CAFIAP kulübünün 452 puanla birinci olduğu yarışmada FODER, 20 fotoğrafla 392 puan elde ederek 137’inci sırada yer aldı.

 

Ülkemizin doğal güzellikleri ve kültürünü tanıtan fotoğraflar ile yarışmada yer alan FODER fotoğraf sanatçılarının kareleri juri tarafından büyük beğeni kazandı. Yarışmada iki fotoğraf ile Sunalp Çelebi ve  bir fotoğraf ile Cemaliye P. Kavani sergilenmeye hak kazandı.

 

FODER Başkanı Ramadan Gümüşok tarafından yapılan açıklamada ülkemiz fotoğraf sanatçılarının dünyanın en önemli kurumları ve fotoğraf sanaçıları ile aynı seviyede yarışmasının önemine vurgu yapılırken, burada önemli olanın alınan derecelerden çok üyelerin böylesi dünya çapında yarışmalarda yer almalarını sağlamak olduğunu belirtti.

 

Dernek olarak üyelerini uluslararası arenada yarıştırmak ve dünyanın en prestijli yarışmalarına katılmak gibi bir misyonları bulunduğuna işaret eden Gümüşok, yıl içerisinde düzenledikleri çeşitli seminerler ve kurslar ile üyelerinin bu alanda daha başarılı olmalarının yolunu açmak gayesi ile çalıştıklarını, elde edilen derece ile bu konuda doğru adımlar attıklarının görüldüğünü belirtti.

 

Gümüşok, FODER’in ülke tanıtımında fotoğrafçılığın önemine inanarak hareket ettiğini, içe kapanık şekilde değil, tüm dünya ile entegre şekilde fotoğrafçılık eğitimleri verdiğini ve neticelerin de her geçen gün daha olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

 

Bireysel anlamda uluslararası yarışmalarda yer alan ve dernek üyesi olmayan fotoğraf sanatçılarını dernek çatısı altında görmek istediklerini aktaran Gümüşok, burda arzu edilenin ülkemizin tanıtımı ve derneğin başarısını arttırmak olduğunu dile getirdi.       

 

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