Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği'nde hırsızlık

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nin kilitsiz vaziyetteki arka giriş kapısı A.K. (E-25) tarafından açılarak içerisinden projeksiyon makinesi, printer yazıcısı, ses sistemi, hoparlör ve ses mikseri çalındı.

Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilere göre 17-19.10.2017 tarihleri, 21.00-12.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nin kilitsiz vaziyetteki arka giriş kapısı A.K. (E-25) tarafından açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden projeksiyon makinesi, printer yazıcısı, ses sistemi, hoparlör ve ses mikseri çalındı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın çalmış olduğu eşyaları 20.10.2017 tarihinde, K.L.(E-45)’ye değerinden düşük sattığı tespit edildi.

Bahse konu şahısların tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.