Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği genç iletişimcilerle eğitim çalışmasında bir araya gelecek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) genç iletişimcilerle eğitim çalışmasında bir araya gelecek.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre Birlik, iletişim fakültelerinde eğitim gören öğrencilere yönelik sertifika programı düzenleyecek.

DAÜ, YDÜ, UKÜ, LAÜ ve ARUCAD iletişim fakültelerinin belirlediği konularda, KTGB üyesi gazeteciler deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak, medyada etik, geleneksel medyadan dijital medyaya dönüşüm, yeni medyanın yol açtığı hız ve hata, yeni medyadaki iş olanakları ve yeni medya pratikleri konuları anlatılacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin AB finansmanında yürütülen “Mümkün” projesi kapsamında düzenlenecek sertifika programının ilk ayağı üniversitelerde yapılacak. Ardından ise ilk çalışmaya katılan genç iletişimciler, KTGB Kompleksi’nde organize edilecek iki eğitime daha katılacak.

KTGB Kompleksi’ndeki konferans salonunda dil ve dezavantajlı gruplarla ilgili medyada yer alan yaygın hatalara dikkat çekip doğru ifadelerin aktarılacağı genç gazetecilere üçüncü eğitim programında da Kıbrıs Türk medyasının yapısını içeren bir sunum yapılacak.

AKKOR: “AMAÇ, GENÇ İLETİŞİMCİLERİ MESLEĞE HAZIRLAMAK”

İletişim fakülteleriyle kurumsal işbirliğinin daha da geliştirilerek, bu eğitimlerle üniversitelerde eğitim gören gazeteci adaylarını mesleğe hazırlamayı amaçladıklarını kaydeden Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor, yıllarını Kıbrıs Türk basınına adayan gazetecilerin düzenlenecek eğitim çalışmalarında deneyimlerini genç gazetecilere aktaracaklarını kaydetti.

Öğrencileri teorik bilgiyle donatan iletişim fakültelerinin, bu iş birliğiyle pratik bilgiyle de öğrencilerinin beslenmesine imkan verilmesinin önemli bir kazanım olduğunun altını çizen Emin Akkor, DAÜ, YDÜ, UKÜ, LAÜ ve ARUCAD dekanlarına buna imkan verdikleri için teşekkür etti.