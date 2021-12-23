  • BIST 1.766,98
  • Altın 625.84898
  • Dolar 10.818
  • Euro 12.2968
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği genç iletişimcilerle eğitim çalışmasında bir araya gelecek

» »
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) genç iletişimcilerle eğitim çalışmasında bir araya gelecek.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği genç iletişimcilerle eğitim çalışmasında bir araya gelecek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) genç iletişimcilerle eğitim çalışmasında bir araya gelecek.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre Birlik, iletişim fakültelerinde eğitim gören öğrencilere yönelik sertifika programı düzenleyecek.

DAÜ, YDÜ, UKÜ, LAÜ ve ARUCAD iletişim fakültelerinin belirlediği konularda, KTGB üyesi gazeteciler deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak, medyada etik, geleneksel medyadan dijital medyaya dönüşüm, yeni medyanın yol açtığı hız ve hata, yeni medyadaki iş olanakları ve yeni medya pratikleri konuları anlatılacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin AB finansmanında yürütülen “Mümkün” projesi kapsamında düzenlenecek sertifika programının ilk ayağı üniversitelerde yapılacak. Ardından ise ilk çalışmaya katılan genç iletişimciler, KTGB Kompleksi’nde organize edilecek iki eğitime daha katılacak.

KTGB Kompleksi’ndeki konferans salonunda dil ve dezavantajlı gruplarla ilgili medyada yer alan yaygın hatalara dikkat çekip doğru ifadelerin aktarılacağı genç gazetecilere üçüncü eğitim programında da Kıbrıs Türk medyasının yapısını içeren bir sunum yapılacak.

AKKOR: “AMAÇ, GENÇ İLETİŞİMCİLERİ MESLEĞE HAZIRLAMAK”

İletişim fakülteleriyle kurumsal işbirliğinin daha da geliştirilerek, bu eğitimlerle üniversitelerde eğitim gören gazeteci adaylarını mesleğe hazırlamayı amaçladıklarını kaydeden Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor, yıllarını Kıbrıs Türk basınına adayan gazetecilerin düzenlenecek eğitim çalışmalarında deneyimlerini genç gazetecilere aktaracaklarını kaydetti.

Öğrencileri teorik bilgiyle donatan iletişim fakültelerinin, bu iş birliğiyle pratik bilgiyle de öğrencilerinin beslenmesine imkan verilmesinin önemli bir kazanım olduğunun altını çizen Emin Akkor, DAÜ, YDÜ, UKÜ, LAÜ ve ARUCAD dekanlarına buna imkan verdikleri için teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamülcü: Ülke gerçeğinden yoksun ve popülizm23 Aralık 2021 Perşembe 13:09
  • Glafkos hedefinde teyit sondajı yapılıyor23 Aralık 2021 Perşembe 12:57
  • Güney Kıbrıs'ta karısının boğazını sıkarak öldürmeye çalıştı23 Aralık 2021 Perşembe 12:53
  • Gazimağusa Kaymakamlığında Yangın ve Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi23 Aralık 2021 Perşembe 12:35
  • Başbakan Sucuoğlu: Ortak paydada buluşulabilirdi23 Aralık 2021 Perşembe 12:27
  • Çavuş, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret etti23 Aralık 2021 Perşembe 12:22
  • Yeniboğaziçi'nde “Yeni Yıl Pazarı” düzenlenecek23 Aralık 2021 Perşembe 12:13
  • Bıçaklı, asgari ücrete yapılan yüzde 41 zammın yetersiz olduğunu belirtti23 Aralık 2021 Perşembe 12:10
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Gazi Üniversitesi’nin davetlisi olarak bugün Ankara’ya gidiyor23 Aralık 2021 Perşembe 11:56
  • Covid-19'dan Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti23 Aralık 2021 Perşembe 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti