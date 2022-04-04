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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği mahkeme olayları ve polisiye konularla ilgili haberlerin ele alınışını tartışacak

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Birlikten yapılan açıklamaya göre Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı ve Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğluları’nın konuşmacı olacağı etkinlik, 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 18.00’de yapılacak.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği mahkeme olayları ve polisiye konularla ilgili haberlerin ele alınışını tartışacak

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, eğitim çalışmaları çerçevesinde mahkeme olayları ve polisiye konularla ilgili haberlerin ele alınışını tartışacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı ve Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğluları’nın konuşmacı olacağı etkinlik, 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 18.00’de yapılacak.

Gazeteciler Birliği’nde yer alacak etkinlikte kıdemli yargıç Hasan Dağlı, yargı gözünden haberlerin ele alınışındaki sıkıntıları aktaracak. Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğluları da polis haberleriyle ilgili tespit ve beklentilerini anlatacak.

Yargı, polis ve basın üçgeninde ilgili haberlerin etik ve hukuki açıdan nasıl ele alınması gerektiği ve tarafların karşılıklı tespit ve beklentilerinin tartışılacağı etkinlik, Gazeteciler Birliği’nin bu dönemki son eğitim çalışması olacak.

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