Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Mustafa Doğrusöz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Birlik mesajında;

‘Kıbrıs Türk Basın Camiası olarak bugün, önemli bir değeri, Mustafa Doğrusöz’ü kaybettik.

Yazılı medyada birçok görevi yerine getiren Mustafa Doğrusöz, adı gibi doğru ve ilkeli yayıncılığın öncülerindendi.

Doğrusöz’ün ölümü nedeniyle, yaslı ailesi başta olmak üzere, tüm basın camiası ve kalem arkadaşlarına baş sağlığı diliyoruz.

Hayata 73 yaşında gözlerini yuman Doğrusöz, camiamızda, ilkeli ve etik gazetecilik örneklerindendi.

Kıbrıs Türk toplumu O’nu, hizmetlerini ve memleket sevgisini unutmayacak.

Giderken geride bıraktığı kitabına verdiği ismi gibi hatıralarda yaşayacak: “Çünkü Ben Buralıyım”. dedi.

Özgeçmişi:

10 Şubat 1947’de Lefkoşa’da doğdu. 1972 yılında Türkiye’de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümünü bitirdi.

Adaya döndükten sonra bir süre polis olarak görev yapan Mustafa Doğrusöz, gazeteciliğe 1980’de başladığı Söz gazetesinde haber sorumluluğu ve yazı işleri müdürlüğü de yaptı. Kıbrıs Postası’nda da çalıştı. 1987-1996 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın İşleri Basın Danışmanlığı yaptı. 1990’da Bozkurt’ta yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1997’den itibaren Kıbrıs Gazetesi’nde Yurt Haberleri sorumlusu ve haber koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Kıbrıs Gazetesi’nde ‘Doğrudan genel başlığıyla yazan Mustafa Doğrusöz’ün çeşitli gazetelerde de yazıları yayımlanmıştır. Çocuk Gözlü Dev ve Çünkü Ben Buralıyım yayımlanan kitaplarıdır.’ dedi.