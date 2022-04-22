  • BIST 2.556,81
  • Altın 924.303
  • Dolar 14.7124
  • Euro 15.9596
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Türkiye’deki basın örgütleriyle görüşmeler yapmak üzere bugün Türkiye’ye gitti

» »
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Emin Akkor başkanlığındaki yönetim kurulu heyeti, Türkiye’deki basın örgütleriyle görüşmeler yapmak üzere bugün Türkiye’ye gitti.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Türkiye’deki basın örgütleriyle görüşmeler yapmak üzere bugün Türkiye’ye gitti

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Emin Akkor başkanlığındaki yönetim kurulu heyeti, Türkiye’deki basın örgütleriyle görüşmeler yapmak üzere bugün Türkiye’ye gitti.

Kıbrıslı Türk gazetecilerin Türkiye’deki meslektaşlarıyla iş birliği ve mesleki dayanışmasını sağlama amaçlı ziyaretlerde, Ankara ve İstanbul’daki gazeteci örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelinecek.

Ziyaretlerde, Türk medyasında Kıbrıs’la ilgili haberlerde zaman zaman görülen yanlış bilgilerin giderilebilmesi için doğru kaynaklara ulaşılması yönünde iş birlikleri, Türkiye ve Kıbrıs’taki gazetecilerin ortak dayanışma sergileyebileceği konular ve gazetecilerin mesleki birikimlerini artırıcı etkinlikler de ele alınacak.

Bu amaçla bugün Ankara’ya gidecek KTGB heyeti, Gazeteciler Cemiyeti, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi ve DİSK Basın-İş temsilcileriyle ortak toplantıda bir araya gelecek.

KTGB Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet bu akşam saatlerinde İstanbul’a geçecek ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, International Press Institute, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, teyit.org gibi kuruluşların temsilcileriyle görüşecek.

İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek gazeteciler, temaslarını tamamlamalarının ardından pazartesi gecesi ülkeye dönecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı?22 Nisan 2022 Cuma 08:45
  • 136 Vaka21 Nisan 2022 Perşembe 19:00
  • Gürcafer: Asalak gibi yaşamaya devam mı edeceğiz?21 Nisan 2022 Perşembe 18:37
  • Erhürman: Birilerinin kendi aklını bizim aklımızdan üstün saymasına izin vermeyiz21 Nisan 2022 Perşembe 18:30
  • İŞAD Hükümetin İstifasını Değerlendirdi21 Nisan 2022 Perşembe 18:02
  • Çavuşoğlu, TC Bakanlık Müşaviri Cerrah'ı Kabul Etti21 Nisan 2022 Perşembe 17:46
  • Başsavcısı Yardımcısı Muavini Mevkii İçin Münhale Çıkıldı21 Nisan 2022 Perşembe 17:40
  • Son Dakika! Ülke genelinde elektrik kesintisi21 Nisan 2022 Perşembe 17:19
  • Doğuş Derya: Pespaye senaryoyu yazanların hesapları, figüranların yarattığı kaosun çok ötesinde…21 Nisan 2022 Perşembe 17:13
  • Akansoy: Müdahaleler buradaki siyasi sistemi kilitledi21 Nisan 2022 Perşembe 17:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti