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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden tepki!

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, hükümetin onaylayarak Meclis’e sevk ettiği Ceza (Değişiklik), Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) ve Müfsidane Yayınlar (Değişiklik) Yasa Tasarılarına tepki gösterdi.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden tepki!

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB ) Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, “Bizler, ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması için çaba sarf ederken, yeni hükümetin ülkemizdeki düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da kısıtlama yönünde adımlar atarak işe başlamasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ülkede çözülmeyi bekleyen birçok sorun varken yeni hükümetin, toplumun düşüncesini ifade etmesi önüne yeni engeller koyma girişiminin, yeni hükümetin toplumla barışık değil, topluma ceza verme ve eleştiri ortamını yok eden baskıcı bir yönetimi hedeflediğini gösterdiği öne sürülen açıklamada, tasarların geri çekilmemesi halinde farklı platformlarda ve daha sert tepki gösterileceği kaydedildi.

KTGB açıklamasında, erken genel seçimin ardından düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik ceza öngören maddelerin yasalardan çıkartılmasıyla ilgili görüşlerin ve hazırlanan yasa önerilerinin yetkililere iletildiği hatırlatılarak “Yeniden şekillendirilen hükümetin bu taleplerimizin tam tersini yapmasının tesadüf olmadığı nettir” denildi.

Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda dünyadaki ideal örneklerin ülkede hayata geçirilmesi beklenirken karşılarına getirilen tasarıları “yasakçı, gerici ve baskıcı” olarak niteleyen KTGB, bunlara karşı çıkarak, üç yasada öngörülen değişiklikleri kabul etmediğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“’Hoşnutsuzluk’ gibi soyut kavramların cezai kapsama alınması, devlet ve hükümet yetkililerinin her hoşlarına gitmeyen ifadeyi dava etmesi ve toplumsal huzurun daha da bozulmasının yolunun açılacağı bile bile bu adımlar atılmaktadır. Hükümetten beklentimiz, bu anlayışla ilerleyecekse toplumu susturma niyetini net olarak ortaya koyması, ya da özgürlükleri daha da kısıtlayan bu girişimden geri adım atmasıdır.

İfade özgürlüğü kırmızı çizgisi olan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin, hükümetin bu yasaları geri çekmemesi durumunda mücadelesini farklı platformlarda ve daha sert göstermesinin de görevi olduğu bilinmelidir.”

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