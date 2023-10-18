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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin TAK ve BRTK temsilcilerinin seçileceği genel kurulu cumartesi yapılıyor

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) yönetim kurullarında görev yapacak üyelerini belirlemek üzere 21 Ekim Cumartesi genel kurula gidiyor.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin TAK ve BRTK temsilcilerinin seçileceği genel kurulu cumartesi yapılıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) yönetim kurullarında görev yapacak üyelerini belirlemek üzere 21 Ekim Cumartesi genel kurula gidiyor.

KTGB Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak genel kurulda, birliği TAK ve BRTK yönetiminde iki yıl boyunca temsil edecek üyelerin belirlenmesi için seçim yapılacak.

TAK ve BRTK Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmak isteyen KTGB üyelerinin, tüzük gereği Cuma günü saat 09.59’a kadar KTGB sekreterliğine yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

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