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Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği kuruldu

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Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, kısa adı ile “GİKAD” kuruldu
Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği kuruldu

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, kısa adı ile “GİKAD” kuruldu. Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği girişimleriyle örnek olan, hikayeleriyle ilham veren ve güçlerini birleştirmenin gerekli olduğuna inanan 35 kadının öncülüğünde ve yüze yakın üyesi ile 8 Mart 2021 tarihinde faaliyetlerine başlayacak.

Kurucu üyeler adına basın açıklaması yapan Dr. İçim Kavuklu, toplumda mihenk taşı olma misyonu üstlenecek olan GİKAD’ın, evrensel değerler ışığında, öncelikle demokrasi, sivil toplum, laiklik ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle yola çıktığını söyledi.

Kavuklu, derneğin adındaki girişimci kelimesinin üyelerinin çalışkan ve atılımcı olmasını yansıttığını, logodaki dünyanın ise faaliyetlerinin alışılmış kalıplarda değil yenilikçi, değişen dünyaya dönük olacağını simgelediğini kaydetti.

Kavuklu sözlerine şu şekilde devam etti: Derneğimizin vizyonu ilham verici, değişime ve gelişime liderlik eden enerjik ve çalışmaya hevesli ruha sahip bir kuruluş olmaktır. Misyonu ise kadınlarımızın ekonomi, bilim, siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil, yön ve karar veren bireyler olmalarına katkı koymaktır. Hedef, kadınlarımızın gelişim kabiliyetlerini, iş yaşamına uyarlamak, derneğin birikimini toplumumuzdaki kadınlarımıza aktararak, girişimci ruhu aşılamak, bu yolda onlara ışık tutmak ve onların pozitif özelliklerini, iş dünyasında değerlendirmektir. Devlet yönetim kademelerinde doğru yönlendirme ile kadınlarımızın toplum ekonomisi ve sosyal yapıdaki önemini ortaya çıkarıp, fırsat eşitliği yaratarak, daha etkin olmalarını sağlamaktır. 

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