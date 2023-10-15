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Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nden Dr. Sibel Siber’e destek

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‘Reçete ’ soruşturması kapsamında tutuklanan Dr. Sibel Siber’e Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nden destek açıklaması yapıldı.
Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nden Dr. Sibel Siber’e destek

‘Reçete ’ soruşturması kapsamında tutuklanan Dr. Sibel Siber’e Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nden destek açıklaması yapıldı.

GİKAD’dan yapılan açıklamada Siber’in eski bir başbakan ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı olduğuna dikkat çekilerek “Kendisine olan sevgimiz, saygımız ve desteğimiz tamdır.” ifadelerine yer verildi.

GİKAD’ın açıklaması şöyle:   

Yıllarca topluma özverili, yardımsever bir doktor olarak emek vermiş, ilk kadın başbakan ve Cumhuriyet Meclis Başkanı olarak devlete başarı ile hizmet etmiş, yurt içinde ve yurt dışında Kıbrıs Türk Kadınını layıkıyla temsil etmiş, derneğimizin Onur Üyesi Sayın Sibel Siber’e yapılan muamele şeklinden çok rahatsız olduğumuzu belirtmek isteriz. Kendisine olan sevgimiz, saygımız ve desteğimiz tamdır.

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