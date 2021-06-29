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Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nde Başkan Yeniden Yücetürk

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Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin 17’nci olağan genel kurulunda, yeni dönemde de dernek başkanlığı görevini Derviş Yücetürk’ün sürdürmesi kararı çıktı.
Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nde Başkan Yeniden Yücetürk

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin 17’nci olağan genel kurulunda, yeni dönemde de dernek başkanlığı görevini Derviş Yücetürk’ün sürdürmesi kararı çıktı.

Dernekten verilen bilgiye göre, 26 Haziran’da derneğin Lefkoşa merkez binasında gerçekleştirilen toplantının divan başkanlığını Nuri Erbaş yaptı. Yönetim kurulunda A. Raşit Kenan, Müjgan Çengel, Fikri Gürpınar, Nuri Erbaş, Kemal Kahvecioğlu ve İbrahim Koşucu görev yapacak. 

Denetim Kurulu’nda ise Mehmet Vargın, Rukan Ateş ve Özlem Yılmaz; Disiplin Kurulu’nda Zehra Yücetürk, Özen Koşucu ve Canan Göktaş yer alacak.

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