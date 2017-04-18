Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği, Kadın Sığınma Evi yararına balo düzenledi

Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği, Kadın Sığınma Evi yararına Bahar Balosu düzenledi. Birlik Başkanı Selma Özdamar 2017 Bahar Balosu açılış konuşmasında, ülkede en çok kadın istihdamını bir çatı altında toplamaktan gurur duyduklarını belirtti.

Her yıl geleneksel olarak etkinlik düzenlediklerine dikkat çeken Özdamar, “Bizler bu tür etkinlikler düzenlerken elde edeceğimiz gelirin tümünü yardıma muhtaç kuruluşlara bağışlamaktayız” dedi. Bu yıl yemekten elde edilecek gelirin Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacağını açıklayan Özdamar, gecenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Kanber’den güzellik uzmanlarına çağrı: “Emeğinizin, hakkınızın karşılığını almak ancak birlikte örgütlü mücadeleden geçer“

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber’in de konuşma yaptığı açılışta; KTEZO’ya bağlı KTGUB’nin en güçlü ve en güzel birliklerinden biri olduğunu kaydederek, kadın istihdamların işletmelerdeki önemine vurgu yaptı.

Başkan Kanber birçok işletmenin kapanma tehlikesi yaşadığı bir dönemde, kadın işletmelerinin ayrıcalıklı olduğunu belirterek; “Kadın işletmeleri kapanma oranı %5’i geçmiyor. Bu nedenle, kadın işletmeleri bu istatistiğin dışında kalıyor” dedi. Bu durumun KTEZO için bir övünç kaynağı olduğunu aktaran Kanber, “Kadın emekçiler Odamız için çok değerlidir” dedi.

Bu alanda, ülkede 400 civarında kadın zanaatkar ve işletmeci bulunduğunu belirten Kanber şöyle devam etti: “Bu işletmelerde hizmet veren 1500 civarında yetişkin insan bulunmaktadır. Bu sayı aileleri ile birlikte 6500 kişiye ulaşmaktadır. Bu küçümsenemeyecek bir rakamdır.”

Kadın emekçilerin sorunları ve çözüm yolları konusunda da bilgi veren Kanber, “Emeğinizi, hakkınızı almanızın yolu birlikte örgütlü mücadeleden geçer” dedi. Güzellik uzmanlarının karşılaştıkları sorunlar tesisatçı, makinist, berber ya da kuaförlerin sorunları ile benzer olduğuna dikkat çeken Başkan Kanber, “Ortaklaşa sorunlarımız bulunmaktadır. Ancak birlikte mücadele edersek, çözüme ulaşabiliriz” dedi.

Kanber, güzellik sektöründe yerel kadın zanaatkar ve işletmecilerin %90’larda yer aldığına işaret ederek; yerel istihdamların ise %70’in üstünde olduğunu kaydetti. Bu rakamların çok değerli olduklarının altını çizen Kanber, “güzellik uzmanları olarak sizler, ülkeye katma değer sağlıyorsunuz” dedi.

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi mezunlarının birçoğunun genç mezunlardan oluştuğunu belirten Kanber, “Genç mezunların %40’ı ise genç kadınlardan oluşuyor” dedi. Kadın mezunların istihdam oranının %95 gibi çok önemli bir oran olduğuna dikkat çeken Kanber, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın üyeleri yanı sıra toplum için de çalıştığına değindi.

Konuşmasının sonunda Oda olarak üreten kadınları çok önemsediklerini vurgulayan Kanber, “öğreten kadın, zanaatkar kadın, esnaf kadın, sizleri kutluyorum ve teşekkür ediyorum” dedi

GÜLŞEN HOCANIN: “EĞİTİM ÖMÜR BOYU SÜREN BİR ÇALIŞMADIR”

Yaşam boyu eğitimin önemine değinen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdür Muavini Gülşen Hocanın, “eğitim ömür boyu süren bir çalışmadır” dedi.

Güzellik uzmanlığının meslek olarak yeniliklere açık bir alan olduğunu kaydeden Hocanın, “özellikle güzellik uzmanlarının alanında sürekli eğitim ile kendinizi geliştirmek çok önemlidir” şeklinde konuştu. Hocanın konuşması sonunda eğitime katkılarının süreceğini belirterek, herkese teşekkür etti.

İZLEM GÜRÇAĞ: KADIN TOPLUM İÇERİSİNDE YER ALIYORSA, O TOPLUM İLERİ VE MEDENİDİR

Kadınların saçlarının ve ciltlerinin bakımlı olması durumunda moral ve motivasyonlarının tam olduğunu belirten Gürçağ, “Bu moral ve motivasyonun temeli ise siz güzellik uzmanlarısınız” dedi.

Gürçağ kadınların bulundukları yerde üretkenlik ve demokrasi olduğuna dikkat çekerek, bir kadının bir anne, bir eş ya da bir kardeş olarak evini çekip, çevirmesi gibi ülkesini de yönetebilecek bir yapısı olduğunu kaydetti.

Kadınların toplum içerisinde yer alması konusunda da değinen Gürçağ, “kadın toplumun içerisinde yer alıyorsa, o toplum ileri ve medenidir ancak bir kadın toplumdan dışlanmışsa, o toplum hiçbir başarıya imza atamaz” dedi.

FAZİLET ÖZDENEFE: ÜRETEN KADINLARLA TOPLUMUN GELİŞMESİNE OLANAK SAĞLANIYOR

Bahar Balosu’nun açılış konuşmasına Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na teşekkür ederek başlayan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Odanın esnafın örgütlenmesi, işsizlikle mücadelesi ve kadının işgücüne katılması konularında verdiği emekten dolayı tebrik etti.

KTEZO’nun mezunlarının %40’ının kadın olmasının büyük bir önemi olduğunu da kaydeden Özdenefe, “Mezunların %95’inin istihdam edilmesi de büyük bir başarıdır” dedi.

Kadının toplumda çok büyük sorumlulukları bulunduğunu da anlatan Özdenefe, üreten kadınlarla toplumun gelişmesine ortam sağlandığını kaydetti.