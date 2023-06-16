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Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı

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Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul’da 3 yıl görev yapacak birlik organları belirlendi.
Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi konferans salonunda yapıldı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 yıl görev yapacak Birlik organlarının belirlendiği Genel Kurul, dün saat 14.00’da başladı. Genel Kurul’da Emiş Türkmen, Yönetim kurulu başkanı seçildi.

Divanın oluşumunun ardından Birlik Başkanı Selma Özdamar, Kurula hitap etti. Kira, girdi maliyetleri artışı ve sektördeki plansızlıklara değinen Özdamar, pek çok işletmenin bu yüzden kapandığını belirtti ve kapanan işletme sayısının daha da artacağını söyledi.

Özdamar, sektördeki krize bağlı olarak, ev içlerinde kaçak olarak çalışanların sayısında artış olduğunu, bunun da daralmayı daha çok artırdığını ifade ederek, Odayla birlikte bu sorunlara karşı ortak mücadele edilmesi ve belediyelerle de iş birliği yapılması gerektiğini söyledi. Özdamar, yeni dönemde görev alacaklara başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

Ardından Faaliyet ve Mali Rapor okunarak aklandı ve sektördeki sorunlar ile çözüm önerileri üzerine üyelere söz verildi.

Son olarak ise Birlik organlarının seçimi yapıldı. Yeni dönemde görev alacak üyeler şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu: Başkan - Emiş Türkmen; Genel Sekreter - Sibel Çağatay; Sayman- Meltem Mahmutoğlu; Üyeler- Nerime Kanber, Gamze Aslan, Tuba Çağatay, İpek Ulutekin.

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri: Seda Başarır, Safiye Yalnız, Halide Dalakoy.

Denetleme Kurulu Üyeleri: Fatma Bedel, Selma Özdamar, Seral Sökmen.

Yedek Denetleme Kurulu Üyeleri: Emine Taş, Justine Vardar.

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