Kıbrıs Türk halkı 11 Ekim’de 5’inci kez halk oylamasına gidecek, daha önce HAYIR oyu çıkmıştı

Yüksek Mahkeme Yargıçlarının sayısını artırmayı içeren anayasa değişikliği, 11 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte halkın onayına sunulacak.

Kıbrıs Türk halkı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 11 Ekim Pazar günü, siyasi tarihinde beşinci kez halkoylaması için de sandığa gidecek.

Üçü anayasa veya anayasa değişiklikleri için, biri de Kıbrıs sorununa çözüm planı olarak hazırlanan ve dönemin BM Genel Sekreteri’nin adını taşıyan Annan Planı için yapılan halkoylamalarına, 11 Ekim’de bir yenisi daha eklenecek.

Şimdiye kadar yapılan halkoylamalarından üçü “evet”, biri ise “hayır” ile sonuçlandı.

KTFD ve KKTC Anayasaları yanında Annan Planı için yapılan halk oylamasından da "evet" çıktı. Ancak Kıbrıslı Rumlar, Annan Planı'na hayır dediği için plan uygulanamadı.

KKTC Anayasası'nda değişiklikler için yapılan 2014 yılındaki halk oylamasında ise halkın çoğunluğu "hayır"dan yana tavır alınca anayasa değişikliği de rafa kalktı.