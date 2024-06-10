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“Kıbrıs Türk halkı adına çeşitli kararlar veriliyor. Bunlar, meclisin haberi olmaksızın verilen kararlar”

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Erhürman: Bizim açımızdan önemli olan, Kıbrıs Türk halkı adına yanlış adımlar atılmamasıdır
“Kıbrıs Türk halkı adına çeşitli kararlar veriliyor. Bunlar, meclisin haberi olmaksızın verilen kararlar”

“Kıbrıs Türk halkı adına çeşitli kararlar veriliyor. Bunlar, meclisin haberi olmaksızın verilen kararlar”

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı adına yanlış adımlar atılmaması, bizim için önemlidir” dedi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da "Ersin Tatar'ın Kıbrıs konusuyla ilgili bilgilendirmesi" gündemiyle olağanüstü toplandı. “Hükümet” tarafından yapılan, “oturumun kapalı gerçekleştirilmesi” önerisiyle Meclis Genel Kurulu kapalı olarak yapılıyor. Olağanüstü birleşim, Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü'nün 60'ıncı maddesi 2’nci fıkrası uyarınca CTP grubuna bağlı bazı milletvekillerinin istemi üzerine yapıldı. Oturum, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşmasının ardından kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

 

“En azından 10 ay öncesine oranla Kıbrıs sorunuyla ilgili nispeten hareketli günler yaşandı”

CTP olarak bu talepte bulunduklarını vurgulayan Erhürman, toplantının, Ersin Tatar’ın meclisi bilgilendirmesi ve milletvekillerinin görüşlerinin alınması amacıyla olduğunu kaydetti. En azından 10 ay öncesine oranla Kıbrıs sorunuyla ilgili nispeten hareketli günler yaşandığına dikkat çeken Erhürman, “Doğru bilgi aldıysak, haziranın üçüncü haftasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adada olması gündemde” dedi. Daha önceki görüşmede, son turda, Holguin’in üçlü görüşme yapılması çağrısını anımsatan Erhürman, söz konusu çağrısının bir müzakere çağrısı olmadığını ve sosyal buluşmaya benzer bir çağrıda bulunulduğunu vurguladı. Söz konusu çağrının bile Ersin Tatar tarafından reddedildiğine dikkat çeken Erhürman, meclise bilgi verilmemesini ve görüş alınmamasını eleştirdi. “Holguin haziran sonu burada olacak ve görüşmeler gerçekleştirecek. Meclis olarak önemli pozisyona sahibiz. Kıbrıs Türk halkı adına çeşitli kararlar veriliyor. Bunlar, meclisin haberi olmaksızın verilen kararlar” diye konuşan Erhürman, son yapılan Holguin-Tatar görüşmesinin yaklaşık 15 dakika sürdüğünü de hatırlattı.

 

“İşin ciddiyet boyutunda zafiyetle karşı karşıyayız”

Tufan Erhürman, “Bu da işin ciddiyet boyutunda zafiyetle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor” dedi. Kapalı oturum talebinin ise “hükümet” tarafından geldiğinin altını çizen Erhürman, kendi taleplerinin, milletvekillerinin de burada konuşabilmesi yönünde olduğunu vurguladı. “Önemli olan, Ersin Tatar’ın, halkın oylarıyla meclise gelmiş milletvekillerinin, konuyla ilgili görüşlerini ayrıntılı şekilde öğrenmesidir. Sayın Tatar’ın, Holguin’i ötekileştiren bir açıklaması olmuştu. Aynı Holguin bir daha geliyor. Sayın Tatar’ın açıklaması, yapıcı görüşme gerçekleştireceği yönünde. Meclisin söyleyecekleri Ersin Tatar için önemli olacak diye düşünüyoruz. Bizim açımızdan önemli olan, Kıbrıs Türk halkı adına yanlış adımlar atılmamasıdır” diyen Erhürman, bugünkü oturumu söz konusu durumlar yüzünden önemsediklerinin altını çizdi.

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