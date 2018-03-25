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"Kıbrıs Türk halkı beceriksiz değil"

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Başbakan Tufan Erhürman, 14. Geleneksel Avtepe Medoş Lalesi Festivali’nin açılışına katıldı.Kaynak: “Kıbrıs Türk halkı beceriksiz değildir” 
"Kıbrıs Türk halkı beceriksiz değil"

Başbakan Tufan Erhürman, bölgesel kalkınma projeleriyle özellikle İskele-Karpaz bölgesinin hızla kalkındırılacağını ifade ederek, “Bölge insanını ve özellikle gençleri kalkınma için yoğun şekilde teşvik edeceğiz” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, 14. Geleneksel Avtepe Medoş Lalesi Festivali’nin açılışına katıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Başbakan Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katıldığı festivalin açılışında yaptığı konuşmada, her hafta bir festivale gittiklerini, ancak Avtepe’de yoğun olarak turistleri gördüklerini belirterek, festivallerde turistlerin bulunmasının önemli olduğunu kaydetti.

Başbakan Erhürman, ülkeye gelen turistlerin, bu ülkede kumarhaneler dışında çok farklı bir kimlik olduğunu ve asıl cazibenin kimlikle ilişkili olduğunun fark edilmesini sağlamanın son derece önemli olduğunu söyledi. 
Avtepe ve civar bölgede yaşayan, özellikle genç insan sayısının sürekli azaldığına işaret ederek, bunun endişe verici olduğunu dile getiren Başbakan Erhürman, şöyle devam etti:

 

“Kıbrıs Türk halkı beceriksiz değildir” 

“Biz Avtepe’de laleyi yaşatacaksak, Avtepe’nin hâlâ yer altında olan tarihi, kültürel değerlerini yer üstüne çıkarıp, bunları turistlere açacaksak, Avtepe’nin ve bu bölgenin kültürünü bir cazibe merkezi haline getireceksek, bu öncelikle, insanların burada yaşamasını sağlamakla ve yaşamaları için de insanların burada ekonomik olarak var olabilmesini sağlamakla mümkündür. Yani bu bölgenin kalkınması ile mümkündür. Bir ülkede Girne, Gazimağusa, Lefkoşa tıklım tıkış olmuşsa, bütün ekonomik faaliyet oralarda yaşanıyorsa ve bu bölgede, İskele-Karpaz’da, özellikle Karpaz’ın bu yakasında her gün, kilometrekare başına düşen insan ve ev sayısı da azalıyorsa, istihdam sayısı da azalıyorsa, buradaki adaletsizlik sadece adaletsizlik değil, aynı zamanda basiretsizliktir, beceriksizliktir ve Kıbrıs Türk halkı da bu kadar beceriksiz değildir.”

Başbakan Tufan Erhürman, bölgesel kalkınma projeleriyle özellikle İskele-Karpaz bölgesinin hızla kalkındırılacağını ifade ederek, “Bölge insanını ve özellikle gençleri kalkınma için yoğun şekilde teşvik edeceğiz” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, 14. Geleneksel Avtepe Medoş Lalesi Festivali’nin açılışına katıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Başbakan Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katıldığı festivalin açılışında yaptığı konuşmada, her hafta bir festivale gittiklerini, ancak Avtepe’de yoğun olarak turistleri gördüklerini belirterek, festivallerde turistlerin bulunmasının önemli olduğunu kaydetti.

Başbakan Erhürman, ülkeye gelen turistlerin, bu ülkede kumarhaneler dışında çok farklı bir kimlik olduğunu ve asıl cazibenin kimlikle ilişkili olduğunun fark edilmesini sağlamanın son derece önemli olduğunu söyledi. 
Avtepe ve civar bölgede yaşayan, özellikle genç insan sayısının sürekli azaldığına işaret ederek, bunun endişe verici olduğunu dile getiren Başbakan Erhürman, şöyle devam etti:

 

“Kıbrıs Türk halkı beceriksiz değildir” 

“Biz Avtepe’de laleyi yaşatacaksak, Avtepe’nin hâlâ yer altında olan tarihi, kültürel değerlerini yer üstüne çıkarıp, bunları turistlere açacaksak, Avtepe’nin ve bu bölgenin kültürünü bir cazibe merkezi haline getireceksek, bu öncelikle, insanların burada yaşamasını sağlamakla ve yaşamaları için de insanların burada ekonomik olarak var olabilmesini sağlamakla mümkündür. Yani bu bölgenin kalkınması ile mümkündür. Bir ülkede Girne, Gazimağusa, Lefkoşa tıklım tıkış olmuşsa, bütün ekonomik faaliyet oralarda yaşanıyorsa ve bu bölgede, İskele-Karpaz’da, özellikle Karpaz’ın bu yakasında her gün, kilometrekare başına düşen insan ve ev sayısı da azalıyorsa, istihdam sayısı da azalıyorsa, buradaki adaletsizlik sadece adaletsizlik değil, aynı zamanda basiretsizliktir, beceriksizliktir ve Kıbrıs Türk halkı da bu kadar beceriksiz değildir.”

“Bölgesel kalkınma projeleri ile bölge kalkınacak”

Başbakan Erhürman, bu noktadan itibaren yapılacaklarının belli olduğunu ifade ederek, bölgesel kalkınma projelerine değindi.

Bölgesel kalkınma projeleriyle özellikle İskele-Karpaz bölgesinin hızla kalkındırılacağını, kimliklendirileceğini, yer altındaki tarihi ve kültürel mirasın yer üstüne çıkarılacağını anlatan Başbakan Erhürman, bölge insanını ve gençleri bu amaçla yoğun şekilde teşvik edeceklerini ve bölgenin kalkınacağını söyledi.

Bölgenin turizm için cazibe merkezi haline geleceğini ifade ederek, “Bu, bizim, kumarhanelerle görünen yüzümüzü alaşağı edecek ve cazibemiz kimliğimiz olacak. Ben buna yürekten inanıyorum” diyen Başbakan Erhürman, Kıbrıs Türkü’nün bunu yapacak güçte olduğunu sözlerine ekledi.

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