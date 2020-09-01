"Kıbrıs Türk halkı bizi biliyor “

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçime 40 gün kala 45 yıllık halka hizmet süresinde söylemediği şeylerin, yalanlanmış olmasına karşın ısıtılıp ısıtılıp tekrarlanmakta olduğunu belirtti.

Dün akşam Güzelyurt bölgesi muhtarları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı, kendisini ve Kıbrıs Türk halkını tanımayan insanların Türkiye televizyonlarında akıl almaz ithamlarda bulunduğunu dile getirerek, “Yalanları ayıklayarak doğruları kararlılıkla anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

45 yıldır belediye başkanlığı, milletvekilliği, bakanlık, başbakan yardımcılığı ve cumhurbaşkanlığı makamlarında verdiği hizmetlerle Kıbrıs Türk halkı tarafından bilindiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Beni benim halkıma anlatmak için zahmet etmesinler, halkım beni biliyor, ben halkımı biliyorum” dedi.

HER DAMLA SU KORUNMALI

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye’den su temin hattında meydana gelen arızanın ardından, ülkenin su kaynaklarına sahip çıkılması ve susuz kalmamak için su tasarrufuna önem verilmesi yönündeki uyarısının da Türkiye düşmanlığı olarak takdim edilmeye çalışılmasına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:

“12 Ocak’ta Geçitköy barajını gidip yerinde gördüm. O günlerde 1-2 ay içinde arıza giderilecek dendi. İnşallah söylenen sürede arıza giderilebilir, su akışı yeniden başlar ancak hepimiz suyu harcarken temkinli olalım, bu arızanın giderilmesi uzayabilir dedim. Yurttaşlarımızı kaynaklarımıza sahip çıkma ve su tasarrufu konusunda uyarmak istedim. Su çok önemli, temkinli olalım, tasarruflu gidelim bu arıza uzayabilir dedim. Bu boruları yeniden imal etmek gerekti. Zaman aldı. Tarım Bakanından geçtiğimiz hafta sonu bilgi aldım, 15 Eylül’e kadar tamiratın tamamlanması planlanıyor.”

Cumhurbaşkanı Akıncı muhtarlara şöyle konuştu: “ Siz kendi evinizde suyun vanasının ve elektrik şalterinin kendi kontrolünüzde olmasını istemez misiniz? Yan taraftaki evde bir yakınınız bile olsa, vana ve şalter orada olsun der misiniz ?

Dolayısıyla kaynaklarımıza sahip çıkıp onları geliştirelim, her damla suyumuzu koruyalım; Türkiye’den gelen suya teşekkür edelim, suda da elektrikte de ihtiyaç varsa uygun koşullarda oradan temin edelim ama suyun vanası da elektriğin şalteri de kendi elimizde olsun”

“Bu söylenenlerde yanlış olan ne var? Bunda Türkiye düşmanlığı ve Türkiye’yi istememe mi var? Türkiye’ye saldırı bunun neresinde?” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ın konuyu çarpıtarak kendisini Türkiye düşmanı olarak göstermeye çalışmasının doğru olmadığını ifade etti. “Gerçeğe dayalı bir tartışma ve eleştiri yok. Gerçeğe dayalı olsa oturup sabaha kadar tartışalım. Türkiye’ye saldırı varmış gibi sayın Tatar bize saldırıyor. Bunun Türkiye’ye de Kıbrıs Türkü’ne de bir faydası yok. Bu yolu bir an önce terk edip gerçeklere dönülmesi gerekiyor” dedi.

KARANTİNA CİDDİYE ALINMALI

KKTC’de dün de 9 Covid 19 vakası saptandığını belirten Cumhurbaşkanı, karantina uygulamasının şart olduğunu ifade ederek, “Tedbir alıp insanımızı korumamız lazım. Hükümetin bu konuda karar alarak uygulamayı başlatmasının gerekliliğini sağlık uzmanları vurguluyor” dedi.

Bugün online olarak başlayan yeni eğitim yılı öncesi eksikliklerin de altını çizen Cumhurbaşkanı, eğitimde fırsat eşitliğinin gerekliliğine işaret ederek “Kimi çocuğun bilgisayarı var kimisinin yok; kimisinin interneti var kimisinin yok. Bunlar fırsat eşitliği için önemlidir” diye konuştu

Sürekli olarak altını çizdiği gibi içerisinde bulunulan pandemi sürecinde rotanın sağlıkçılar tarafından çizilmesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı

“Kontrolü tamamen kaybetmeden sağlıkçıların daha yüksek sesle konuşmasının zamanıdır. Sağlık daha kötüye giderse ekonomi de çok daha kötüye gidecek. Bundan endişeliyim.” dedi.

Cumhurbaşkanı, yüz yüze eğitimin başlayacağı dönemde, gerekli tüm kuralların uygulanarak bulaş riskinin ortadan kaldırılmasının halk sağlığı açısından önemine de dikkati çekti.

HALKIMIZIN GÜVEN VE DESTEĞİ BÜYÜK

Seçime 40 günlük bir süre kaldığını ve halktan kendisine yöneltilen güven ve desteğin artarak devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “45 senedir aranızdayım. 27 yaşında başlayan bir siyasi hayatımız var... Belediye başkanlığından başlayıp sayenizde Cumhurbaşkanlığı’na geldik. Halkımız bu görevi bir dönem daha yürütmem yönünde çok güçlü bir mesaj verdi. Biz de onlara saygının gereği ve bu dönemin özelliğini de dikkate alarak, bu topraklarda başı dik insanlar olarak, Rum tarafının azınlığı ya da Türkiye’nin alt yönetimi olarak algılanmayacağımız, karşılıklı saygıya dayalı bir kardeşlik hukuku içinde, diyalog kurarak birlikte yapma anlayışının hakim olacağı yeni bir dönem için yola çıktık. Güçlü bir destek söz konusudur. Halkın kararının ne olacağını görebiliyoruz. Biz sizlerle önümüzdeki dönemde de yakın ilişki içinde çalışmaya devam edeceğiz”

Muhtar ve azaların yerel yönetimlerdeki önemine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı, muhtar ve azaların halka en yakın olan ve halkın dertlerini en iyi bilen kişiler olduğunu anımsatarak hükümetin muhtar ve azalara her zaman yardımcı olması gerektiğini kaydetti.