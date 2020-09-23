“Kıbrıs Türk Halkı İradesine Saygı İstiyor”

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliğini sağlayacak her türlü anlaşmaya varız’ ifadeleri, zaten yıllardır benzer ifadeleri kullanan ve eşitlik, özgürlük ve güvenliğin mutlaka olacağını söyleyerek bu yönde bir çözüm için uğraş veren Akıncı’ya yapılan saldırıların anlamsızlığını bir kez daha ortaya çıkardı”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın temsilcisi akademisyen Hasan Ulaş Altıok BRT’de “Gündem+ Seçim Özel” programında Aziz Karaaziz’in konuğu oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamada “Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliğini sağlayacak her türlü anlaşmaya varız” ifadelerine atıfta bulunan Altıok bu yaklaşımın, zaten yıllardır benzer ifadeleri kullanan ve eşitlik, özgürlük ve güvenliğin mutlaka olacağını söyleyerek bu yönde bir çözüm için uğraş veren Akıncı’ya yapılan saldırıların anlamsızlığının bir kez daha ortaya çıkardığını vurguladı.

11 Ekim’de Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda iradesini temsil edecek ve tüm dünya tarafından tanınan toplum liderinin seçileceğini belirten Altıok, “Sayın Akıncı’nın seçimleri kazanması burayı alt yönetim olarak algılayan tüm kesimlere güçlü bir mesaj olacaktır. Bu mesaj da Kıbrıs Türk halkının kendi kararını verebilecek, kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisine sahip olan bir toplum olduğunun mesajı olacaktır” dedi.

Altıok, görev süresi boyunca halkın demokrasi, bağımsızlık ve özgürlük iradesine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın seçimleri kazanmasının aynı zamanda buradaki iradeye saygı göstermeyen tüm kesimlere karşı da güçlü bir cevap olacağını vurguladı.

Seçimlerin BM dahil tüm taraflara ‘biz buradayız ve uluslararası hukuk içinde yer almak istiyoruz’ mesajını iletmek açısından da önemli olduğunu belirten Altıok, federasyon dışında, ütopik ve olamayacak çözüm modellerini savunan anlayışlarla dünyanın karşısına çıkılması halinde dünyadan daha da kopacağımız uyarısında bulundu.

“Kıbrıs Türk halkının güven ve kararlılıkla iradesine, kültürüne, özgürlüğüne, inançlarına sahip çıkacağını tüm adaylar anlamış durumdadır. Tüm adayların propagandalarında Kıbrıs’ın özgünlüğü ve güzelliği var. Bu ülke ve insanlarını bu kadar seviyorsanız o zaman iradesine saygı gösterin” diyen Altıok, Kıbrıs Türk halkının da zaten iradesine saygı duyulmasını beklediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın toplumu, toplumun da Akıncı’yı çok iyi tanıdığını, dolayısı ile başkalarının Akıncı’yı halka anlatmaya çalışmasının boşuna olduğunu belirten Altıok, bu gerçeğin de Akıncı’ya yönelik yapılan haksız yakıştırmaların değersiz kalmasını sağladığını ifade etti. Altıok şunları kaydetti: “Kıbrıs Türk halkı iradesini 11 Ekim’de sandığa yansıtacaktır. Sayın Akıncı’nın bu seçimleri kazanması bir sonraki dönemlerde o makama talip olan kişilerin de Kıbrıs Türk halkını temsil etme imkanının var olmasına da neden olacaktır” dedi.