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“Kıbrıs Türk halkı kendi sesini farklı ülkelerde Yunus Emre Vakfı aracılığıyla duyurmaya başlamıştır”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.
“Kıbrıs Türk halkı kendi sesini farklı ülkelerde Yunus Emre Vakfı aracılığıyla duyurmaya başlamıştır”

Kabulde yaptığı konuşmada, kendisine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi sesini farklı ülkelerde Yunus Emre Vakfı aracılığıyla duyurmaya başladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının izolasyonlara rağmen her alanda ilerlemeye devam ettiğini ve yapılan faaliyetlere mümkün olduğunca katıldığını dile getirdi.

KKTC’nin bir devlet olduğunu ve karşı tarafın bunu görmezden geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, onların oyununa gelmeyeceğimizi belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle kendi yapımızı güçlendirmekteyiz”

“Kıbrıs Türkü’ne her türlü saldırıyı yapmış bir zihniyetle karşı karşıyayız. Burada sürdürülebilir bir yapının oluşması için karşı tarafın herhangi bir gayreti yoktur. Bizi bu adada azınlığa düşürmek istemektedirler. Enosis hedefleri hâlâ devam etmektedir. Biz, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle kendi yapımızı güçlendirmekteyiz. Kıbrıs Türk gençliğinin farklı etkinliklere katılması, onlara moral ve motivasyon sağlayacaktır.

Biz gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bütün sıkıntılara rağmen KKTC’yi tanıtmak adına çalışan, mücadele eden bir halkımız vardır ve her alanda başarı gösterilmektedir. Sıkıntıların aşılmasıyla önümüzde daha parlak bir dönemin bizi beklediğini düşünüyorum. Anavatan Türkiye, farklı Türk devletlerinde yaptığı etkinliklerde de Kıbrıs Türk halkının daha iyi bir noktaya gelmesine destek olmaktadır. Ben her zaman bağımsızlığımızı savundum. Türkiye Cumhuriyeti bizi her zaman desteklemektedir.”

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