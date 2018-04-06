‘’Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kaynaklanan haklarını kullanmıştır’’

Rauf R. Denktaş Düşüncelerin Yaşatma Derneği Genel Başkanı Latif Akça, Kıbrıs Türk halkının 110 bin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu alınması ile ilgili çıkan yanlış haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Akça açıklamasında, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, Kıbrıs Türklerinin Zürih ve Londra Antlaşmalarından kaynaklanan hakları olduğunu belirtti.

Akça Rumların, Kıbrıs Türk halkının uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını 1964 yılı itibarı ile işgal ettiğini, Rumların AB‘ne üye olarak alınırken Kıbrıs Türk halkının haklarının da ayni şekilde devamını kabul ederek üye olduklarını, Kıbrıs Türk halkının, 1960 Kıbrıs Cumhuriyetinden kaynaklanan haklarının bu şekilde AB tarafından korunmuş ve Avrupa Birliği vatandaşlık hakkını kazanmış olduğunu ifade etti.

Akça, Kıbrıs Türk halkı tarafından alınan söz konusu pasaportların, GKRY vatandaşı olmak anlamına gelmediğini, 1960 Kıbrıs Cumhuriyetinde elde ettiği ortak hakları kullanarak, mevzuat gereği, AB’nin Kıbrıs Türk halkına bu hakkı tanıdığını vurgulamıştır. Bu bağlamda yıllardır ambargolar ile mücadele etmek zorunda kalan halkın, AB’nin vize koşullarına tabii olduğunu, ilaveten serbest dolaşım ve ücretsiz eğitim hakkı kazandığını da ifade eden Akça, bu durumun, Kıbrıs Türklerinin, 1960 yılında Uluslararası Anlaşmalar uyarınca kurulan Ortak Kıbrıs Cumhuriyeti kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türklerinin, 35 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, her alandaki ambargo ve uluslararası izolasyona rağmen yaşatmakta olduğunu belirten Akça, hak ve hukuk çerçevesinde alınan bu pasaportlarla, halkın belirli bir ölçüde ablukadan çıkıp nefes almaya başladığını, en önemlisi de seyahat özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Konuyu araştırmadan yapılan bu tür haberlerin spekülasyona sebebiyet verdiğini ve ne basın ne de ahlaki etiğe ve de insanların doğru bilgi edinmesi özgürlüğüne yakışmayan bir durum teşkil ettiğini ifade eden Akça, Türk halkı başta olmak üzere kamuoyunu yanlış bilgilendirmenin sadece ard niyetli girişim ve hedeflere hizmet edeceğini vurguladı.

Doğru haber ve saygın basın için, basın etiği ve gerekleri çerçevesinde gazetecilerin karşılıklı işbirliğinin önemine de vurgu yapan Akça, iki ülke arasındaki basın ilişkilerinin bu yönde daha da sağlamlaştırılacağına olan inancını belirtti.

Yapılan açıklamada "Doğan Medya gurubunun yayınlamış olduğu haber asılsız ve yersizdir.Gerekli tekzibin yayınlanarak düzeltilmesini Denktaş Derneği olarak talep ediyoruz. Tüm Hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna duyururuz." denildi.