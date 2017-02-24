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"Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs’ta, Kıbrıs Rum toplumu kadar eşit bir varlıktır"

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"Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs’ta, Kıbrıs Rum toplumu kadar eşit bir varlıktır"
Cumhurbaşkanı Akıncı, kimsenin parmağının ve Türkiye’deki referandum sürecinin arkasına saklanmaması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kimsenin parmağının ve Türkiye’deki referandum sürecinin arkasına saklanmaması gerektiğini vurgulayarak “Kurmaya çalıştığımız federal ortaklığın yaşayabilmesi için gerekli olan kültürü yeşertmek yerine, Enosis idealini okul çağındaki çocukların beynine daha da fazla yerleştirmek için karar alınmasını kim kabul edebilir? Bu hatayı düzeltsinler ertesi gün masadayım” dedi.

Temsilciler Meclisi’nin söz konusu kararını aldığı günün ertesinde güneydeki gazetelerin büyük çoğunluğunda “seçim atmosferine girildi” manşetlerinin yer aldığını belirten Akıncı, “Kimse Kıbrıs Türk halkının kendi düşüncesi, kendi iradesi kendi sözü yokmuş gibi her tepkiyi Türkiye’ye mal etmeye çalışmasın. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs’ta, Kıbrıs Rum toplumu kadar eşit bir varlıktır, bunu herkes kabul etmeli” dedi.

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