Kıbrıs Türk halkına ayrılan 1000 adet aşı 28 Ocak’ta teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destek’ten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ve uzman ekibiyle telekonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destek’ten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ve uzman ekibiyle telekonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin en önemli ihracat ürünlerinin başında gelen hellimin Avrupa Birliği nezdindeki tescili ile KKTC’den Avrupa pazarına ticareti konularını AB Komisyonu yetkilileriyle detaylı şekilde ele aldı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk halkına ayrılan aşıların en erken zamanda ülkeye ulaştırılması konusunu da gündeme getirdi.

Komisyon yetkilileri AB’nin Kıbrıs Türk tarafı için tahsis ettiği aşıların kademeli olarak teslim edilmeye devam edileceğini, bu kapsamda 1000 adet aşının daha 28 Ocak’ta teslim edeceğini bildirdi.

Açıklamada “Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının 5+BM gayrı resmi toplantısına ilişkin vizyonunu ve iki tarafa da ait olduğu tüm taraflarca kabul edilen hidrokarbon kaynakları konusunda işbirliğine yönelik tutumumuzu da AB yetkilileriyle paylaştı” denildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, söz konusu AB heyetini, Şubat ayının ilk yarısında adaya gerçekleştirmeyi planladıkları ziyaret çerçevesinde de kabul edecek.