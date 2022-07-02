  • BIST 2.443,77
  • Altın 975.604
  • Dolar 16.7259
  • Euro 17.4609
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Kıbrıs Türk Halkının Geleceği, Elinizde Oyuncak Olmayacak!

» »
Kıbrıs Türk Halkının Geleceği, Elinizde Oyuncak Olmayacak!
Kıbrıs Türk Halkının Geleceği, Elinizde Oyuncak Olmayacak!

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, Güven Yaratıcı Önlemleri, hiçbir değerlendirmeye açmadan, hiçbir siyasi partiyle görüşmeden, Meclis’in bilgisine dahi getirmeden reddetmesi kabul edilebilir değildir. Bununla kalmayıp yine hiçbir siyasi partiyle görüşmeden Anastasiadis’e dört ana başlıkta iş birliği yapma önerisinde bulunması, üstelik bunun egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde olmasını öngörmesi de yanlış olduğu gibi hayal aleminde yaşamakla eşdeğerdir.


Egemen eşitliğe dayalı iki devletli “ayrılıkçı” çözümsüzlük masalının dünyada kabul görmediği Tatar ve beraberindekiler tarafından bilindiği halde, ayrılıkçılığı ve çözümsüzlüğü pekiştirmek için bu masalı savunmaya çalışması Kıbrıslı Türkleri sonu belirsiz mecralara sürüklemektir. Dünyanın kabul ettiği, her iki toplumun da lehine olan ve gerçekleşmesi mümkün olan tek çözüm şekli federal çözümdür.
 

Güven Yaratıcı Önlemleri reddedip onlara karşı öneri yapmaya çalışan Tatar, müdahaleler sonucu oturduğu makamın ciddiyetinin de farkında değildir. Birleşmiş Milletler ve Nikos Anastasiadis ile bir araya gelip müzakere masasında önerilerini paylaşmak yerine, günlerce suskun kalmayı tercih eden Tatar, müdahalelere boyun eğmekten ve ne söylenirse onu uygulamaktan başka hiçbir şey yapmamaktadır. Ersin Tatar kimseye danışmadan, kendini oraya seçtirenlerin ağzıyla konuşmakta ve Kıbrıs Türk halkının sesine kulak tıkamaktadır. Müdahaleler sonucu Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Tatar’ın bu tutumunu şiddetle
reddediyoruz.


GYÖ’leri konuşmak hem federal çözüm müzakerelerine bir kaldıraç olacak hem de iki toplumun yararına olacaktır. Ersin Tatar’ın ‘önerileri’ GYÖ değildir. Söz konusu ‘öneriler’ Kıbrıslı Türklerin bu yoldaki kazanımlarını, hak ve çıkarlarını göz ardı etmektedir. Kıbrıs Türk halkı, ayrılıkçı ‘önerileri’ kabul etmeyecek ve dünyadan daha da kopmaya izin vermeyecektir.


Kıbrıs Türk halkının önünü açacak ve kısa vadede derin bir nefes aldırtacak politikalara ihtiyaç vardır. Alım gücü yerlerde sürünürken, genç işsizliğin tavan yaptığı bu dönemde çıkış, Kıbrıs Türk halkını dünyaya açacak GYÖ’leri müzakere etmeye başlamaktır. GYÖ’lerin olduğu gibi kabul edilmesi değil, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatleri doğrultusunda bir an önce müzakere edilmesi gerekmektedir. Ercan&#39;ı, Mağusa Limanı&#39;nı, mali yardımı, doğrudan ticaret ve yeşil hat tüzüklerini, Euro&#39;ya endekslemeyi, enerjiyi, doğal gazı, karma evliliklerden doğan çocukların yurttaşlık hakkını masaya yatıran, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyan federal çözüm müzakereleri bir an önce başlatılmalıdır. Kıbrıs Türk halkının geleceği, elinizde oyuncak olmayacak!

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu: Gerekli önlem ve katkıları var gücümüzle vermeye devam edeceğiz02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:16
  • Anastasiadis: Tatar’ın önerilerinin içeriğinden haberim yok02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:12
  • Üçlü kararname ile görevden alma ve atamalar02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:09
  • Sigorta affı için son başvuru ve son ödeme tarihi açıklandı02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:04
  • Talat sordu: Türkiye bunu neden onayladı?02 Temmuz 2022 Cumartesi 13:53
  • Güzelyurt Festival'i devam ediyor02 Temmuz 2022 Cumartesi 13:12
  • Erhürman: Ücretler ve destekler, iki ayda bir değerlendirilmeli02 Temmuz 2022 Cumartesi 13:08
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor02 Temmuz 2022 Cumartesi 13:00
  • Anastasiadis'ten Erdoğan'a Paris'te buluşma önerisi02 Temmuz 2022 Cumartesi 12:55
  • Üstel'den Tatar’ın Rum tarafına sunduğu önerilerine destek02 Temmuz 2022 Cumartesi 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti