“Kıbrıs Türk halkının örf ve adetlerine, üreticilerimizin başarısına sahip çıkmamız son derece önemlidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam, Tatlısu Belediyesi tarafından, bölgede yoğun olarak yetişen harnup ve harnup ürünlerini ön plana çıkarmak ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen 15. Harnup Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar festivalde yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi festivalin çeşitli kültürel etkinliklere vesile olacağını belirterek Kıbrıs Türk halkının örf ve adetlerine, üreticilerinin başarısına sahip çıkmanın önemine işaret etti.

Dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen Kıbrıs Türk halkı olarak mücadeleyi sürdürerek geleceğe umutla bakabilmenin ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle gelişerek kalkınma projelerine sahip çıkmanın gerekliliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Tatlısu Belediyesi’nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti ve ayrı bir belediye olarak başarılı hizmetlerini sürdürebilmesinin bölge halkı için önemine değindi.

Bölgenin özelliklerinin sergilenmekte olduğu bu festivalde yeniden bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti paylaşan Cumhurbaşkanı Tatar, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yetkililere de seslenerek; “Sizlerle her türlü iş birliği içerisinde birlikte çalışabilmek ve tecrübe paylaşımı yaparak karşılıklı ilişkileri geliş