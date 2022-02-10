Kıbrıs Türk Halkının Uluslararası Hukukla Buluşma İhtiyacı Sorgulanamaz Bir Boyut Kazanmıştır

İçinde bulunduğumuz dönemde, arka arkaya yaşanmış olan kabul edilmez saldırılar ve
cinayet, halkı korku iklimine hapsetmiştir. Kıbrıs Türk halkı, güvensizlik kriziyle karşı karşıya
bırakılmıştır.
Konunun adli makamlar tarafından takip edilmesi ve faillerin bir an önce bulunması
gerekmektedir. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), söz konusu meseleyle ilgili, güvenlik
açıklarının tespiti ve tüm iddiaların kafalarda soru bırakmayacak şekilde sonuçlanmasının
takipçisi olacaktır. Ucu nereye dokunursa dokunsun, etkin bir soruşturmayla konunun derhal
çözülmesi gerekmektedir.
Yaşanan olaylar, ülkedeki güvenlik teşkilatlanmasının yapısının, işlevlerinin ve donanımının
da hızla yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gözler önüne sermektedir. Limanların eksik
donanımının tamamlanmasını, muhaceretin daha sıkı denetimle işlev yapmasını zorunlu
kılmaktadır.
Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum ve uluslararası hukukla buluşturulması ihtiyacı da
tekrardan sorgulanamaz bir boyut kazanmıştır.
CTP, özelde son yaşanan olayın ve bununla birlikte ülkemizde var olan organize suç
yapılanmasının tüm yönleriyle ele alınmasını sağlamak adına, Meclis Araştırma Komitesi
kurulması önerisini gündeme taşımayı kararlaştırmıştır. Buna ek olarak partimiz, sivilleşme ve
güvenlik unsurlarını doğru zemine oturtacak yasal değişiklik ve mevzuat ihtiyacını da Meclise
ve halkın gündemine taşımak adına çalışmalar başlatmıştır.
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