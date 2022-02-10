Kıbrıs Türk Halkının Uluslararası Hukukla Buluşma İhtiyacı Sorgulanamaz Bir Boyut Kazanmıştır

İçinde bulunduğumuz dönemde, arka arkaya yaşanmış olan kabul edilmez saldırılar ve

cinayet, halkı korku iklimine hapsetmiştir. Kıbrıs Türk halkı, güvensizlik kriziyle karşı karşıya

bırakılmıştır.



Konunun adli makamlar tarafından takip edilmesi ve faillerin bir an önce bulunması

gerekmektedir. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), söz konusu meseleyle ilgili, güvenlik

açıklarının tespiti ve tüm iddiaların kafalarda soru bırakmayacak şekilde sonuçlanmasının

takipçisi olacaktır. Ucu nereye dokunursa dokunsun, etkin bir soruşturmayla konunun derhal

çözülmesi gerekmektedir.



Yaşanan olaylar, ülkedeki güvenlik teşkilatlanmasının yapısının, işlevlerinin ve donanımının

da hızla yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gözler önüne sermektedir. Limanların eksik

donanımının tamamlanmasını, muhaceretin daha sıkı denetimle işlev yapmasını zorunlu

kılmaktadır.



Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum ve uluslararası hukukla buluşturulması ihtiyacı da

tekrardan sorgulanamaz bir boyut kazanmıştır.



CTP, özelde son yaşanan olayın ve bununla birlikte ülkemizde var olan organize suç

yapılanmasının tüm yönleriyle ele alınmasını sağlamak adına, Meclis Araştırma Komitesi

kurulması önerisini gündeme taşımayı kararlaştırmıştır. Buna ek olarak partimiz, sivilleşme ve

güvenlik unsurlarını doğru zemine oturtacak yasal değişiklik ve mevzuat ihtiyacını da Meclise

ve halkın gündemine taşımak adına çalışmalar başlatmıştır.