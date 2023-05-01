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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası sağlık alanında emek sömürüsü yapıldığını savundu

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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası sağlık alanında emek sömürüsü yapıldığını savundu
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası sağlık alanında emek sömürüsü yapıldığını savundu

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), sağlık alanında yıllardır emek sömürüsü yapıldığını savundu, devleti sorumluluklarını yerine  getirmeye davet etti.

Sendika Başkanı Şükrü Onbası 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, ihtisas sürelerinin yarısını KKTC’de diğer yarısını ise Türkiye Cumhuriyeti'nde yaparak uzmanlaşan asistan hekimlerin düzenlenen tüzükle branşları dışında, acil servislerde eksik iş gücünü gidermek adına çalıştırıldığını, tuttukları servis nöbetleri için herhangi bir ücret ödenmediğini ve Anayasaya aykırı bir şekilde angarya çalıştırıldığını belirtti.

Onbaşı, ihtisas eğitiminin ikinci yarısında ise Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilen asistan hekimlerin hiçbir sosyal güvence sahibi olmadan, Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmadan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından herhangi bir maaş ödenmeden çalıştırıldığına dikkat çekti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde taşeron firmalar tarafından hastanenin farklı birim ve kademelerinde çalıştırılan 85 sağlık emekçisinin sigorta primleri ve İhtiyat Sandığı birikimlerinin bir yıldır yatırılmadığına ve bu kişilerin sosyal güvencesiz çalıştırılmaya devam edildiğine dikkat çeken Onbaşı, meslek risk ödeneğinin hemşirelere ödenmediğini,  vardiya usulü ile acil servislerde çalışan kadrolu pratisyen hekimlerin vardiya tahsisatı ödenirken, sözleşmeli pratisyen hekimlerinkinin ödenmediğini kaydetti.

Eşit işe eşit ücret ilkesinin çiğnendiğini, sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin 4 aydır ödenmediğini belirten Onbaşı'nın  mesajı şöyle:

 “Özel sektör çalışanlarına sendikal haklarını sağlamayan hükümetler, bunu fırsat bilerek emek sömürüsüne devam etmektedir. Açlık sınırının altında kalan bir asgari ücrete mahkûm bırakılan çalışanların bir kısmı sosyal güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırılmaya devam etmekte, devlet ise sermaye sahiplerinin bu tutumu karşısında seyirci kalmaktadır.

Emek sömürüsü sağlık alanında da yıllardır devam etmektedir. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde taşeron firmalar tarafından hastanenin farklı birim ve kademelerinde çalıştırılan 85 sağlık emekçisinin sigorta primleri ve İhtiyat Aandığı birikimleri bir yıldır yatırılmamakta ve bu kişiler sosyal güvencesiz çalıştırılmaya devam etmektedir.

Yasalarla ödenmesi murad edilen meslek risk ödeneği hemşirelere ödenmemekte, vardiya usulü ile acil servislerde çalışan kadrolu pratisyen hekimlerin vardiya tahsisatı ödenirken, sözleşmeli pratisyen hekimlerinki ödenmemektedir. Eşit işe eşit ücret ilkesi çiğnenmektedir. Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri 4 aydır ödenmemektedir.

İhtisas sürelerinin yarısını ülkemizde diğer yarısını ise Türkiye Cumhuriyeti'nde yaparak uzmanlaşan asistan hekimlerimizin emek sömürüsü yıllardır devam etmektedir. Ülkemizde asistan hekimler düzenlenen tüzükle branşları dışında, acil servislerde eksik iş gücünü gidermek adına çalıştırılmakta, tuttukları servis nöbetleri için herhangi bir ücret ödenmemekte ve Anayasaya aykırı bir şekilde angarya çalıştırılmaktadır.

İhtisas eğitiminin ikinci yarısında ise Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilen asistan hekimlerimiz orada hiçbir sosyal güvence sahibi olmadan, Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmadan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından herhangi bir maaş ödenmeden çalışmaya devam etmektedir.

Emeğin değersizleştirilmediği ve emekçinin sömürülmediği 1 Mayıslar görmek umuduyla sendikal mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna duyurur, KKTC Devletine bir kez daha sorumluluklarını hatırlatırız”.

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