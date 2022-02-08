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Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği, Ülkedeki İşsiz Ve İş Bekleyen Hemşire Ve Ebe Sayısını Tespit Edecek

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Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği, Ülkedeki İşsiz Ve İş Bekleyen Hemşire Ve Ebe Sayısını Tespit Edecek
Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği, Ülkedeki İşsiz Ve İş Bekleyen Hemşire Ve Ebe Sayısını Tespit Edecek

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, birlik yönetim kurulunun, ülkedeki işsiz ve iş bekleyen hemşire ve ebe sayısının belirlenmesine yönelik karar aldığını açıkladı. 


Özgöçmen, 30 Haziran 2022 tarihine kadar yürütülecek çalışma sonucunda işsiz ve iş bekleyen hemşire ve ebe sayısının ülkedeki özellikle özel sektörün ihtiyaçlarına yetecek kadar olması halinde yeni geçici üyeliklerin onaylanmayacağını kaydetti. 


Ali Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, geçici üyeliğin, vatandaş olmayarak, ülkede çalışma izinli mesleğini yürütmek isteyen meslektaşlarına verilen üyelik ve unvan olduğunu hatırlattı.


“HEDEF VATANDAŞLARIN İŞ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK”


Özgöçmen, bu çalışmanın neticesinde verilerin uygun ve ifade edilen düzeyde sonuçlanması durumunda yeni geçici üyeliklerin onaylanmaması ve vatandaşların iş beklentilerinin karşılanmasının hedeflendiğini ifade etti. 


KKTC vatandaşı olan asli üyelere iş imkanı yaratmanın amaçlandığını yineleyen Özgöçmen, ayrıca özel hastanelerde artacak hemşire ve ebe ihtiyacına karşı maddi manevi hakları iyileştirebilme zemini hazırlanmasının hedeflendiğini kaydetti. 


Özgöçmen, hemşire veya ebe istihdam etmek isteyerek, birliğe başvuran kişi ya da kuruluşlara meslektaşlarının yönlendirilmesinin amaçlandığını da belirtti.


İŞ BEKLEYENLER MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE BİRLİĞE BAŞVURABİLİR 


Ali Özgöçmen, mezun olmuş, iş bekleyen meslektaşları ve üyelerinin mesai saatleri (08:00-16:00) içerisinde birlik sekreterliğine başvurarak, kişisel bilgilerini iletmelerini istedi.

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