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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği'nden Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne çağrı

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi; “Covid 19 kişi ile temas eden tam aşılı sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanarak çalışmaya devam edecekleri” yönünde ürettiği kararın yeniden gözden geçirmeye çağrıldı.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği'nden Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne çağrı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne; “Covid 19 kişi ile temas eden tam aşılı sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanarak çalışmaya devam edecekleri” yönünde ürettiği kararın yeniden gözden geçirmeye çağırdı. 


Birlik başkanı Ali Özgöçmen yazılı açıklamasında, alınan bu kararın “bilimsellikten uzak ve hatalı” olduğunu savunarak, “aynı zamanda aşılı sağlık çalışanlarını cezalandırır nitelikte” olduğunu öne sürdü. 


Dünyanın farklı yerlerinde bu uygulansa bile her ülke, toplum ve coğrafyanın kendine öz dinamikleri olduğunu ve bu yüzden bu kararın ülkede uygulanması koşulları nedeni ile hatalı ve bilim dışı olduğunu savunan Özgöçmen, şunları kaydetti:


“Kamu sağlık sisteminin alt yapısı ve koşulları düşünülmeden ve düzenlenmeden alınan bu karar ancak sağlık çalışanları ve hastalar arasında bulaşı artırmaya hizmet eder.


Salgının en başından beri ödüllendirilmesi gereken sağlık çalışanları özünde hemşire ve ebeler alınan bu kararla cezalandırılmaktadır.


Bu gerekçeler ile sağlık üst kurulunu kararını yeniden gözden geçirmeye ve ülke gerçeklerini sağlık alt yapımızı dikkate alarak karar üretmeye davet ederiz.


Ayrıca hemşireler ve ebeler sendikasının bu konudaki geçen hafta yaptığı uyarının dikkate alınmaması sonucu konuyu dava sürecine taşıyarak gösterdiği mücadeleyi selamlarız.”

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