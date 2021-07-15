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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Ek Mesai Yapmama Eylemi Başlatıyor

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Ek Mesai Yapmama Eylemi Başlatıyor
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Ek Mesai Yapmama Eylemi Başlatıyor

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası hükümetin bazı özlük haklarında yaşanan sıkıntılara çare bulmadığı gerekçesiyle eyleme gidiyor.

Sendika yarından itibaren ek mesai yapmama eylemi başlatıyor.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası yarından itibaren ek mesai yapmama eylemi gerçekleştiriyor.

Sendika tarafından yapılan açıklamada yarından itibaren tüm birimlerde ek- mesai çalışmama kararı alındığı belirtildi.

Sendika sağlık çalışanlarının ulaşımı için hizmet veren minibüs şirketlerinin Maliye Bakanlığı tarafından ödenmemesi nedeniyle taşımaların durma noktasına gelmesini, ek mesailerin ve risk ödeneklerinin yasaya uygun şekilde ödenmemesini, yasa dışı mevsimlik hemşire alımlarına son verilmemesi gibi problemleri eyleme gerekçe olarak gösterdi.

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