Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Eylemi durdu

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, eylemin sona erdiğini aktardı.
Koşulların yetersiz olmasından dolayı eylem gerçekleştiren sağlık çalışanları ve sendika, Covid-19 hastalarının klinikten sevk edildiğini ve eylemin durdurulduğu kaydedildi.
Sendika Başkanı Özgöçmen, “Bizim istediğimiz hastaların başka yeri sevki değildi fakat Sağlık Bakanı bunu uygun gördü. Bizde eylemi durdurma kararı aldık” dedi.
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